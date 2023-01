17 prosent flere drukningsulykker i 2022

Totalt mistet 88 personer livet i drukningsulykker i Norge i 2022. Det er en økning på 17 prosent fra 2021, da 75 personer omkom, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.

Tallet er på snittet hvis man ser de siste ti årene samlet.

I desember mistet åtte personer livet i drukningsulykker, noe som er det høyeste antallet på 25 år. Fire av de åtte ulykkene skjedde etter fall fra land i sjø eller elv, mens to personer omkom etter at en snøscooter gikk gjennom isen på et vann. Det var også en ulykke fra fritidsbåt, og en person omkom etter at traktoren han satt i kjørte ut i sjøen. Sju av de åtte omkomne var menn.

– Desember er vanligvis en måned med få drukningsulykker, så dette er høyeste tallet for denne måneden siden midten av 1990-tallet, sier Tanja Krangnes, som er fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

Redningsselskapet minner om at 60 prosent av drukningsulykkene skjer utenom sommermånedene.

– Faller du i vannet på vinteren og store deler av året ellers, får kroppen kuldesjokk. Hvis du får panikk og puster inn vann, er sjansen for å drukne stor, sier Krangnes i pressemeldingen.