1047 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.047 koronasmittede i Norge. Det er 488 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 1.113 koronasmittede per dag her i landet. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 597.

I alt har nå 156.133 personer testet positivt for korona i Norge.