Rekordhøy sjømateksport så langt i år

I årets ni første måneder har Norge eksportert sjømat for 109 milliarder kroner. Det er rekord, og beløpet er 29 prosent høyere enn i samme periode i fjor.

– Verdiveksten for norsk sjømateksport har vært imponerende i år, og i september passerte vi 100-milliardersgrensen. Historisk høye priser er en av forklaringene til at tredje kvartal ga tidenes høyeste eksportverdi for norsk sjømat, sier Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

(NTB)