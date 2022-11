Partileder Audun Lysbakken i SV tar ikke gjenvalg

Det kommer frem i et brev han har delt med SV-medlemmene og media. I elleve år har han ledet partiet.

– Alt har sin tid, og nå er det riktig for meg å ta et steg tilbake og for partiet å velge en ny leder, skriver han.

Han skriver at det er hensynet til familien og mål om å få en roligere hverdag, som er årsaken.

– Jeg håper jeg har klart å være både en tilstedeværende pappa og en god partileder. Men det koster. For meg og for min partner, hun jeg deler liv og familie med. For et år siden fikk vi en liten datter. Hun har tre storesøsken, de to yngste av dem er ti og tolv. Vi har noen fine, men hektiske år foran oss. Jeg ønsker meg en roligere hverdag for familien min mens minsten er liten og storebror og storesøster fortsatt er barn. Skal vi få det, må det skje nå.

Lysbakken holder pressemøte klokken 9.30.