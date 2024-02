E24: Stein Lier-Hansen tok med stortingspolitiker på jakt

Etter at Norsk Industri tok over leieavtalen på jaktterreng og hytte på Hardangervidda, tok Stein Lier-Hansen med stortingspolitiker Else-May Botten (Ap) på villreinjakt. Det skriver E24. Dette var i 2015, da var Botten stortingsrepresentant for Møre og Romsdal og satt i næringskomiteen. Hun var også næringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, og medlem av partiets sentralstyre.

Botten er i dag statsforvalter i Møre og Romsdal.

Lier-Hansen forteller at formålet med turen var påvirkningsarbeid. Botten sier til E24 at begge turene til Dargesjå var private, og at hun var der som venn av Lier-Hansen og kona. Hun har derfor ikke ført opp turen i Stortingets gaveregister.

