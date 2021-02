Haraldsen er en av de største, norske youtubestjernene som driver med gaming. Han har nesten 200.000 abonnenter.

– Jeg skal skape en plattform som inkluderer alle innenfor gaming-miljøet. Det skal være en arena hvor de som er interessert kan lære hvordan man blir en profesjonell e-sport-utøver, forteller Joachim «Noobwork» Haraldsen til NRK.

Anne Marte Pensgaard, professor ved Norges idrettshøgskole, mener dette er en god idé.

TYDELIGE RAMMER: Professor Anne Marte Pensgaard tror det kan være lurt å sette rammer for unges ambisjoner.

– Jeg tenker det gir mening i dagens samfunn. E-sport er kommet for å bli og det er stor interesse for det, så da synes jeg vi skal ta det seriøst.

Motivasjonen for e-sport-satsingen kommer fra Haraldsens egen erfaring med gaming i oppveksten.

– Det handler mye om hvor jeg kommer fra. Jeg falt utenfor tradisjonell idrett og skolesystem. Men jeg fant gaming som miljø, hvor man kunne være en del av noe og føle seg i inkludert.

POPULÆR: Nesten 200.000 abonnerer på Noobwork-kanalen på Youtube.

Haraldsen forteller at gaming lot ham føle på egenverd og mestringsfølelse gjennom konkurranser, turneringer og fellesskapet i spillmiljøet.

– Derfor har jeg blitt en gamer. Jeg startet en YouTube-kanal om gaming som ble veldig kjent her i Norge. Men jeg har alltid hatt lyst å skape en plattform som inkluderer alle innenfor dette miljøet. Det bygger vi nå. Jeg vil ta med alle som har en interesse for gaming, og bygge opp et grasrotsinitiativ, forteller han.

God fysisk form er viktig

– Det å få fokus på helheten med fysisk form og kost og ernæring og betydningen av det sosiale, det tror jeg et sånt akademi kan hjelpe til med å få unge til å forstå. Det kan være nyttig for dem som tror at det er antall timer foran skjerm som er det viktigste, forteller Pensgaard.

TRENE OG SPISE SUNT: Å være e-sportsutøver innebærer å være i god fysisk form. Illustrasjon: Alexander Slotten / NRK

E-sportsutøvere må nemlig trene hardt fysisk for å opprettholde konsentrasjonen og prestere godt.

– Evnen til å konsentrere seg henger sammen med fysisk form, så du bør være i god fysisk form for å være proff gamer. Og å være lenge i en posisjon er en stor belastning, så det trengs å forberedes og trenes på, forteller hun.

Haraldsen annonserte i dag klokken 16.30 at selskapet hans bruker deler av pengene fra emisjonen på å kjøpe et av verdens beste Counter-Strike-lag, danske Heroic.

PROFFE: Heroic er en av verdens beste CS-lag.

– Heroic er oppe syv om morgenen og begynner dagen med å trene fysisk, deretter går de gjennom strategi i tre timer, spiller noen kamper og har en lunsjpause klokken tre. Deretter er det tre timer trening og så er de ferdige for dagen. Da bruker de den tiden på å være sosiale og gjøre andre ting, forteller han.

Satser på e-sport

Haraldsens selskap har gjennom en aksjeemisjon hentet inn 150 millioner kroner for å bygge opp breddeidretten. Han mener e-sport har potensial til å bli like stort som de tradisjonelle idrettsgrenene som fotball.

– E-sport er verdens raskest voksende sport, og vokser år til år med ganske store tall. Dette er allerede den nye populærkulturen, det er dette den nye generasjonen driver med.

Spillekspert Rune Fjeld Olsen heier på e-sport, men er ikke like sikker på hvor stort dette kan bli.

SPILLEKSPERT: Rune Fjeld Olsen er spillekspert og anmelder spill for NRK.

– Jeg er usikker på hvor stor og bred e-sport kan bli. Det er et litt stort spørsmålstegn. Snakker vi fotball eller snakker vi snowboard? Det er ikke gitt at e-sport ikke gror best som en alternativ sideting. Alle trenger ikke være opptatt av dette, sier Olsen.

Han håper noen lykkes med disse satsingene. Det hadde vært flott for sporten og Norge dersom Haraldsens prosjekt blir en suksess, mener han.

– Men det å investere såpass store summer i e-sport nå er en høyrisikoinvestering, som jeg tror folk må være klar over, sier han.

Så du vil bli proff e-sport-utøver

– Det er nesten ingen som har lyst å bli e-sport-utøvere som er gode og heldige nok til å bli det. Det er ikke en trygg ting å satse på for barn og unge. Men det er ikke langrenn eller fotball heller, dette handler om mer enn bare hvor trygt det er å satse på, sier spillekspert Rune Fjeld Olsen.

– Det er nok lettere å overtale foreldre om å satse på mer tradisjonelle sporter, men jeg ønsker unge som vil prøve å overtale foreldrene sine til å få satse på dette lykke til, sier han.

COUNTER STRIKE: Dette er blant de spillene som er mest populære innenfor e-sport.

For Joachim Haraldsen er det viktig med balanse. Man blir ikke en dyktig e-sport-utøver om man dropper skole og fysisk aktivitet og har dårlig kosthold.

– Man blir ikke best i verden om man sluntrer unna på skolen og på kosthold og fysisk trening, samt det sosiale. Det er kjempeviktig, sier han.

Han mener også foreldre bør involvere seg i barnas gaminginteresse.

– Når man ikke vet hvordan dette fungerer så er det så klart skummelt, men om du lar sønnen din eller datteren din vise deg dette så får du en bedre forståelse for det. Man må bli med inn på rommet og forstå hva det er barna driver med. De sitter sammen med vennene sine i trygge omgivelser og har det gøy. Da blir disse fordommene visket ut, mener han.

– Det er viktig å sørge for at omgivelsene er til stede, slik at du kan fokusere når du spiller. Foreldre og barn må ha en dialog, slik at foreldrene vet hva barnet vil og kan hjelpe til, sier han.

Dette er Anne Marte Pensgaard enig i.



– Det er kanskje lettere å satse om det er kontrollert satsing innenfor noen rammer, sier hun. Dette er idrett som er kommet for å bli og da må vi ta den seriøst og lage så gode og sunne rammer som en kan.

– Dersom man vil bli proff må man etterhvert spille mer strukturert, ved å delta på turneringer. Da får man spille med andre med samme ambisjoner og da vil man lære fort, forteller Haraldsen.

– Ni av ti mellom ni til 18 år spiller dataspill hver dag. Det er kanskje noen fordommer fra den eldre generasjonen fordi det er en ny greie, men for vi som er under 40 så er dette ganske vanlig nå. Vi er i et paradigmeskifte.

Det er også andre aktører som har jobbet for å utvikle et grassrottilbud for e-sport i Norge. Erling Rostvåg i Good Game har holdt på siden 2011 med å arrangere e-sportkonkurranser.

– Vi i Good Game etablerte Norges eneste form for e-sport-turneringer, på nettsiden gamer.no. Etterhvert etablerte vi Telialigaen, som er Europas største liga i antall deltakere, forteller han.

– Vi har etterhvert gått bort fra raske turneringer og til et ligasystem for å stimulere norske e-sportdeltakere til å etablere klubber og holde sammen som lag og få litt seriøsitet og struktur inn i norsk e-sport, sier Rostvåg.