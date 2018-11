Bilen endret alt.

Tom Alfred Lindstad jobbet som yrkessjåfør. Hver eneste arbeidsdag fraktet han bakst for bakehuset Bakers til små og store steder i Sør-Norge.

Gutten fra det lille tettstedet Råholt i Eidsvoll kommune var en rutinert og kontrollert sjåfør. Helt siden han var liten hadde bil og lyden av motor fascinert ham.

«Så lenge det durer», var slagordet.

Som yrkessjåfør kjørte han rundt i fraktbiler som ble drevet av fossilt brennstoff: bensin og diesel. Det var det bilene hadde blitt drevet på i Norge siden de kom til landet på starten av 1900-tallet.

Tom Alfred elsket jobben sin.

– Jeg opplevde sjelden noen farlige situasjoner som yrkessjåfør. Flettingen fungerte som den skulle og folk tok hensyn, forteller han i NRK-dokumentaren «Bilkrigen».

Nå er ikke lenger livet på veien like problemfritt.

Det jeg opplever nå om dagen har jeg aldri opplevd før. Jeg tror det er fordi jeg har skaffet meg Tesla. – Tom Alfred Lindstad

Blir lei seg

Familien til Tom Alfred ønsket ikke at han skulle stille opp i denne saken. Flere Tesla-eiere NRK har fått avtaler med har trukket seg underveis i prosessen.

Men bilnerden fra Råholt mener han bør kommentere en debatt som har kommet fullstendig ut av kontroll.

En debatt om det gamle mot det nye. Bygd mot by. Klimaskeptikere mot klimaforkjempere. Men aller mest handler debatten om alle godene elbilistene får fra staten.

Tom Alfred har fått nok:

– Jeg blir ikke sint lenger. Kun lei meg.

Den dagen alt endret seg

Alt forandret seg for ham den dagen Bellona-sjef Frederic Hauge kjørte forbi på motorveien ved Jessheim.

Miljøforkjemperen Hauge var den første her i landet som hadde skaffet seg en Tesla Roadster. Hauge ble såpass oppslukt av det nye bilmerket at han noen år etter kjøpte Europas første Tesla S. Bilen som revolusjonerte elbilverdenen når det gjaldt kjørelengde, komfort og akselerasjon.

Dette var starten på det som skulle bli et norsk Tesla-eventyr.

– Han kom i full fart forbi meg. Og jeg tenkte: Det var en kul bil!

Motor-gutten fra Råholt ble frelst.

I dag jobber Tom Alfred som salgssjef. En avtale med arbeidsgiveren gjorde det mulig å finansiere hans nye bildrøm.

Nå kjører han rundt i en av Norges mest solgte biler: Tesla Model X. Den som ser ut som et romskip, med dører som kan åpnes på samme måte som en Lamborghini i en James Bond-film fra 1980-tallet.

Tom Alfred elsker elektronikken og måten bilen er bygget på.

Mannen som elsket lyden av motor har fått et nytt slagord: «Så lenge det ruller». Han har til og med skaffet seg personlige bilskilt. «ALFRED» står det i store bokstaver foran og bak på den grønnkledde bilen.

Men noe har forandret seg.

«Teslatullingene»

Facebook-gruppa «Vi som ønsker elbilen dit pepper’n gror» har nesten 30.000 medlemmer.

Mange av dem som er der har selv elbil og har meldt seg inn for å forsvare det valget. De føler seg angrepet.

Og det går hardest ut over dem som har Tesla.

«Godt disse Teslatullingene får kjenne på hva normale mennesker mener om dem. Samfunnsparasitter av laveste rang», skriver han som administrerer Facebook-siden i et innlegg.

Flere har kommentert posten. Noen er forbanna. Andre prøver å roe ned temperaturen med saklige argumenter. De skylder på de folkevalgte, og på hverandre.

Vi ringer mannen som skrev innlegget, som går under navnet «Pepperfar». Han ønsker ikke å bli intervjuet av NRK.

«Elbileiere er en gjeng med snyltere som blir sponset av oss som kjører dieselbil», skriver noen andre.

Det er et ord som går igjen i debatten: snylter.

– Urettferdig!

Tom Alfred deltar ikke aktivt i debatten på sosiale medier. Han er innom for å lese en gang iblant.

Jeg har benyttet meg av noen goder som politikerne har gitt meg. Da er det urettferdig å bli kalt for snylter. – Tom Alfred Lindstad

Til tross for mange år som yrkessjåfør opplever han nå situasjoner han ikke har vært borti før.

– Det har blitt vanskeligere å flette. Jeg blir ofte liggende bak andre biler. Og jeg har opplevd trafikkfarlige situasjoner jeg aldri har opplevd tidligere. Det kan være det bare er noe jeg føler på, siden jeg vet hva slags fordommer folk har. Eller så er det fordi jeg har Tesla.

– Hvorfor skulle folk reagere på at du har Tesla?

– Det er en dyr bil. Det er mye misunnelse og jantelov her i landet.

– Kan det være noe med kjørestilen din som gjør at folk reagerer?

– Jeg tror faktisk ikke det, men Teslaen er veldig synlig og blir godt lagt merke til. For min egen del så kjører jeg faktisk penere enn før.

Elbil-landet

Norge har i mange år vært det landet i verden med flest elbiler, sammenlignet med hvor mange som bor her.

Rundt syv prosent av bilene i Norge er elbiler, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken.

De som kjøper elbil i Norge har sluppet å betale moms og flere andre avgifter. Frem til nå har det også vært gratis å passere bomringer, og i flere byer er det fortsatt gratis å parkere for dem som kjører elektrisk.

Nå er nesten annenhver nye bil som kjøpes en såkalt nullutslippsbil. Stortinget har et mål om at alle nye biler skal være nullutslippsbiler i 2025.

Bilen har blitt symbolet på norske politikeres bidrag til klimakrisen.

Men det vil ta lang tid før bensin- og dieselbilen er borte. Ifølge en utregning gjort av Transportøkonomisk institutt kan det gå over 30 år før det skjer.

I mellomtiden raser debatten blant mange bilister.

Petrolhead En av dem som mener mye om bil møter vi i et stort bilverksted på Fornebu. Han kaller seg «Petrolhead». Det står til og med på visittkortet hans.

«Vi holder bildrømmen levende», står det på skiltet ved inngangen til verkstedet hans.

Frederick Mowinckel elsker bensin- og dieselbiler.

«Petrolhead» var tidligere finansmann og jobbet med shipping på Manhattan i New York. Men en krevende finansbransje og et savn etter et roligere liv gjorde at han skrinla hele karrieren. Frederick fulgte magefølelsen og gjorde sin største lidenskap om til jobb.

Han lukker øynene og smiler stort når han beskriver gamle biler.

Du kan høre hvordan mekanikken beveger seg som et sveitsisk urverk. Lukten av olje og brent klutsj gjør noe med deg. – Frederick Mowinckel

Frederick kjenner godt til debatten på sosiale medier. Selv har han kun engasjert seg i den delen som handler om bompenger, fordi han syntes resten av debatten har sporet av. Men han har tydelige meninger likevel.

– Jeg synes vi heller skal ta vare på det vi har. Mange av dem som har Tesla kjøper ny modell hver gang det kommer en ny en, hevder han.

– Jeg tror ikke det er en riktig fremgangsmåte for å ta vare på miljøet.

Han har også meninger om dem som har elbil.

– Mange av dem skryter av at de kjører elbil for å redde miljøet. Jeg tror de har elbil fordi det er billigere. Det hjelper uansett ikke med elbil hvis de reiser med fly til Thailand på vinteren og til Italia på sommeren.

Frederick bruker ikke ordet «snylter», men mener godene elbilistene får, er skjevt fordelt. – Jeg synes det er urettferdig at de som har råd til Tesla kjører billigere enn en alenemor i en gammel Mazda. Det er usolidarisk.

– Men hvis alle hadde tenkt som deg, hadde jo ingen hatt elbil her i landet. Hva tenker du om det?

– Altså, jeg tror norske politikere er veldig glad i å fortelle hvor flinke vi er her i Norge. Jeg tror ikke bilen er den store synderen i verden. Vi bør heller gjøre noe med skipsfart, landbruk og giftig avfall fra industrien.

Elbilisters holdninger

Marianne Ryghaug er professor ved NTNU og har forsket på atferden til elbilister.

Hun mener at noen elbilisters holdninger kan skape gnisninger.

– De som kjører elbil, mener de har gjort et naturlig, bedre og mer fornuftig valg. De har også tradisjonelt vært flinke til å overbevise venner og familie om at de også burde kjøre elbil. Dette er kanskje noe som kan skape gnisninger; om noen ser sitt valg som moralsk eller miljømessig overlegent.

Hun mener også at mediene kan bidra til polarisering.

– Teknologi- og klimapolitikk er kompliserte saksfelt. Når diskusjonene forenkles og tabloidiseres, slik vi ofte ser i mediene, forsvinner viktige nyanser og perspektiver. Dette bidrar til at frontene fremstår som mer steile enn de egentlig er.

Ryghaug mener debatten har blitt mer betent den siste tiden.

– Der elbilister for noen år siden måtte forklare hvorfor de kjører elbil, så er det nå de som kjører bensin- og dieselbil som må forklare og forsvare valget sitt. Men det er også mye som tyder på at diskusjonen er i ferd med å roe seg ned noe, etter hvert som flere får indirekte erfaring med elbil via familie, venner og kolleger.

Unngår Tesla-prat Tom Alfred gir gass på E6. Teslaen skyter fart bortover motorveien. Hver gang han trykker ned gasspedalen kribler det i kroppen.

Selv om han er stolt som en hane over bilen sin, unngår han nå å snakke om Teslaen i sosiale sammenkomster.

– Det er litt synd, for jeg synes folk skal være stolte av den de er og det de har fått til.

– Skammer du deg over at du har Tesla?

– Nei, men jeg holder nok en lavere profil nå enn tidligere. Jeg prøver å unngå å snakke om at jeg har Tesla.

NRK har spurt Tesla Norge om hva de tenker om at noen Tesla-eiere opplever å bli dårligere behandlet fordi de har Tesla.

Kommunikasjonssjef Even Sandvold Roland svarer:

– Tesla har noen av de mest fornøyde kundene i bilbransjen, som dokumentert i blant annet Norsk Kundebarometer 2018. Hverken i slike undersøkelser eller i tilbakemeldingene vi får direkte, ser vi noen tendens til at kundene våre opplever å bli dårlig behandlet i trafikken.

Se hele dokumentaren «Bilkrigen» på NRK TV og i Lørdagsrevyen 10. november.