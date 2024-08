– Me har enorme utfordringar med malaria her. Det ligg så mykje søppel i gatene, og der likar myggen å formeire seg, seier Aurline Fuebu.

Ho sit med sin to år gamle baby i fanget, og les seg opp på alle vaksinane som er del av Kameruns vaksineprogram.

Og ei av vaksinane er heilt ny. Så ny at Kamerun har prega overskrifter verda over.

Landet er det aller første som inkluderer ein vaksine mot malaria i sitt nasjonale program for babyar.

– Eg er redd, for ho har allereie hatt malaria då ho var sju månadar. Me var rundt sju dagar på sjukehuset, og det var enormt dyrt. Så, eg håper verkeleg, om det er mogleg, at me kan stanse denne sjukdommen, seier Fuebu.

Lang kø for å vaksinere småbarn i Yaounde, Kamerun. Foto: Vegard Tjørhom / NRK

94 prosent av tilfella i Afrika

Ho er ei av mange mødrer, og nokre fedrar, som har møtt opp til vaksinering. Bortimot alle kjenner nokon som er døde av malaria, og nesten alle har sjølv vore smitta av sjukdommen som vert spreidd med mygg.

I 2022 var 94 prosent av alle registrerte tilfelle av malaria i Afrika, og også 95 prosent av dødsfalla var i Afrika.

Folk i alle aldrar vert sjuke, men for barn under fem år, sjuke menneske og eldre, er malaria dødeleg.

– Me har jobba med å spreie informasjon blant foreldre. Tre månader i førevegen starta me med å forklare, fortel sjukepleiar Danielle Ekoto. Ho arbeidet med vaksinane på klinikken NRK besøker i hovudstaden Yaounde.

Ekoto seier at skepsisen til vaksinen er ganske liten, sjølv om kamerunarane er dei første som får den i stor skala. Ønsket om ein vaksine mot malaria vinn over vaksineskepsis.

– Det er ei veldig ny og god kjensle. Me er stolte over å kunne tilby ein vaksine som beskyttar borna våre, seier sjukepleiaren som set fleire hundre sprøyter i løpet av ein vaksineringsdag.

Malariavaksinar på marknaden Foto: Luke Dray / NRK Vaksinen som vert gitt til barn i Kamerun heiter RTS S, også kjent som Mosquirix. Den er utvikla av legemiddelselskapet GlaxoSmithKline i samarbeid med PATH, som er ein organisasjon som lenge har jobba for å få på plass ein malariavaksine.

Vaksinen har fått kritikk for å ikkje vere effektiv nok, og arbeidet med den mista mellom anna støtte frå Bill Gates Foundation.

RTS S kom i 2021, men i 2023 kom nyheita om at også vaksinen R21/Matrix-M, utvikla av universitetet i Oxford, har vist seg å vere effektiv. Det er venta at denne også kan produserast i større volum.

RTS S-vaksinen bidrar til immunsystemet er i stand til å utvikle antistoffar som fører til at ein infeksjon kan bli hindra om ein person seinare vert smitta av malaria.

RTS S er blitt testa ut fleire gonger, og er trygg og effektiv for barn, også for barn som er HIV-smitta eller underernærte. Vaksinen vert gitt i fleire dosar, og har vist seg å ha ein effektivitet på opp mot 75 prosent.

Vaksinen er testa ut i større testrundar i land som Ghana, Kenya og Malawi. Ein såg ein markant nedgang i sjukehusinnleggingar, og 13 prosent nedgang i dødelegheit – uavhengig av om dødsårsak var malaria eller andre sjukdommar.

Land med høg risiko for malaria har prioritet i utrullinga av vaksinen.

Ved hjelp frå vaksinealliansen, GAVI, som mellom anna får støtte frå Noreg, er planen å gjennomføre ei utrulling av RTS S-vaksinen gjennom dei neste åra, og innan 2030 er målet å produsere 80 – 100 millionar dosar årleg. Den andre vaksinen, R21/Matrix M, er venta å komme på marknaden no i 2024. Kjelde: GAVI

Frykta barnet skulle døy

To år gamle Kia er ei av dei som ikkje aner at ho snart skal hylgråte fordi nokon stikker ei nål inn i armen hennar. Akkurat no er ho mest oppteken av å ta ting ut av veska til mor Chrystel Bifouma.

– Eg har frykta at eg skal miste babyen min, seier mora og kikkar ned på dottera.

– Sidan eg sjølv var lita har eg levd med malaria. Og eg har visst at eg påfører borna mine den same risikoen. Men no er eg veldig godt nøgd med at ho får vaksine, seier Bifouma.

Kia har allereie hatt malaria, og klarte seg. No håper mor at den nye vaksinen skal hjelpe mot nye sjukdomsrundar. Foto: Luke Dray / NRK

Ho har sjølv mista ein bestefar som vart smitta av malaria, og dottera har allereie hatt ein runde med malariasmitte.

Vaksinen som dottera hennar no får har vist seg å vere effektiv, men det er endå meir gledeleg at ein annan malariavaksine også er på veg ut på marknaden.

Kia er trygg hos mor. Foto: Luke Dray / NRK

To effektive vaksinar

Det har teke tid å utvikle ein malariavaksine, men mykje har skjedd dei siste åra.

– Som malariaforskar drøymde eg om den dagen me skulle få ein trygg og effektiv vaksine mot malaria. Nå har me to, sa WHOs direktør Tedros Adhanom Ghebreyesus, då det i oktober i fjor viste seg at også ein vaksine nummer to hadde vellukka resultat.

Professor emeritus ved Liverpool School of Tropical Medicine, Allister Craig, sa til nyheitsbyrået AP at vaksinane vil kunne redde liv.

– Om den nye vaksinen vert rulla breitt ut over heile Afrika, kan den om nokre år dramatisk redusere mengda alvorleg sjukdom og dødsfall som følger av malaria, sa Craig.

RTS S var den første av førebels to vellukka vaksiner mot malaria. Foto: Luke Dray / NRK

Og no sit Chrystel der på ein trebenk i Kamerun, håpefull og optimistisk på dottera sine vegner.

– Eg håper verkeleg at alle vert medvitne om kor viktig dette er, for eg unner ingen andre mødrer å oppleve det som eg har måtte gå gjennom på grunn av malaria, seier Chrystel.

Deretter tek ho Kia opp på hofta, og inn på rommet der søte barnesmil raskt forsvinn og blir erstatta med gråt i nokre minutt, mens viktige sprøyter blir sett inn i små armar.