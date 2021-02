Sveits godkjenner ikke AstraZeneca-vaksinen.

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– De data som nå er tilgjengelig, gir ikke tilstrekkelig svar på forholdet mellom risiko og fordeler, konkluderer det sveitsiske legemiddelverket.

De etterlyser blant annet mer utfyllende data fra fase 3-studiene av vaksinen som pågår i USA og Sør-Amerika.

– Disse må deretter analyseres, heter det i konklusjonen.

Mangler data

Da EUs legemiddelkontor, EMA, behandlet søknaden om godkjenning av vaksinen, påpekte de at det mangler data for å vite med sikkerhet hvor effektiv AstraZeneca-vaksinen er for eldre.

Det ble likevel konkludert med at vaksinen vil gi beskyttelse også for de over 65 år.

Statsminister Boris Johnson med AstraZeneca-vaksinen. Foto: Paul Ellis / AFP

– Vaksinen kan gis til eldre voksne slik det allerede gjøres i Storbritannia, konkluderte EMA.

Storbritannia var det første landet som godkjente vaksinen.

Det internasjonale vaksineinnkjøpssamarbeidet, Covax, sa onsdag at de også anbefaler å tilby vaksinen til alle voksne.

FHI: Trolig ikke AstraZeneca til eldre

Tirsdag ble det klart at Sverige ikke vil gi vaksinen til personer over 65 år. De vil i stedet få tilbud om andre vaksiner. Tyskland og Frankrike har kommet til samme konklusjon som Sverige.

– Det ligger an til det i Norge også, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NRK.

Tirsdag fikk FHI den formelle dokumentasjonen om AstraZeneca-vaksinen.

– Med den som utgangspunkt, går vi mot å anbefale det samme, altså at vaksinen bare skal brukes til personer under 65 år.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg Foto: Vidar Ruud

Ifølge Stoltenberg betyr det at man kan begynne å vaksinere nordmenn under 65 år når vaksinen kommer til landet i neste uke.

– Så vil det være en diskusjon de nærmeste dagene for å konkludere om hvem som da skal tilbys denne vaksinen først blant dem som er under 65 år.

Torsdag morgen legger FHI fram sine resultater om godkjenning, anbefaling, effekt og distribusjon av AstraZeneca-vaksinen.