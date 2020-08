Vurderer å fortsette gjenåpningen av samfunnet i september

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Til tross for at smittespredningen har gått tilbake, er landet fortsatt ikke tilbake på trygg grunn, mener statsminister Erna Solberg.

– Derfor er det for tidlig å åpne opp mer, sier Solberg.

Statsministeren sier at Regjeringen i midten av september vil ta en ny vurdering.

– Da vil vi vurdere om vi kan fortsette den gradvise gjenåpningen av samfunnet. Vi håper at det skal bli mulig, men vi kan selvsagt ikke garantere for det nå, sier Solberg.

Enn så lenge vil restriksjonene fortsette som før. Solberg sier de som planlegger venneturer og parturer i høst helst bør velge reisemål i Norge.

– Situasjonen nå er skjør. Derfor åpner vi ikke mer nå. Vi må ha mer trygghet for å åpne Norge mer opp.

Forsikringer om vaksine

Solberg sier at Norges vaksinearbeid, blant annet med støtte til CEPI, har gitt resultater.

– Som et lite land kommer vi langt bak i køen i møte med legemiddelindustrien i en slik situasjon vi er i, sier Solberg.

Hun sier hun har fått forsikringer fra EU om at Norge vil bli løpende ivaretatt når EU inngår avtaler om vaksine. Sverige har tatt på seg oppgaven med å ta i mot vaksiner som skal formidles videre til Norge og Island.

– Dette er gode nyheter, og jeg ønsker å takke Sverige for dette og den hjelpen vi har fått fram dem i arbeidet opp mot EU-kommisjonen.

R på 0,73

FHIs ukesrapport som kom onsdag, viser at kun tre fylker, Nordland, Vestland og Møre og Romsdal, hadde en økning i smitten i forrige uke.

Totalt ble 325 smittet av viruset i forrige uke, en svak nedgang fra 367 uken før. Det skjer til tross for at betydelig flere er testet de siste to ukene.

Antall smittede per 100.000 innbyggere i Norge de siste to ukene er 12,9. For Oslo ligger dette tallet på 30,6.

Reproduksjonstallet R, som forteller hvor mange personer hver smittet smitter videre, er estimert til å være 0,73 etter 1. august.

Hele 75.200 personer ble koronatestet i forrige uke. Andelen positive prøver var 0,4 prosent. Det er høyest antall koronatilfeller i forhold til befolkningstallet i aldersgruppene 20–39 år og blant ungdom mellom 13 og 19 år.

Det er anslått at 92 prosent av alle som har fått påvist koronaviruset i Norge, er friskmeldt. Det defineres ved at man er i live og ikke innlagt på sykehus etter 14 dager.

Forlenger munnbindråd i Oslo

For snart to uker siden kom myndighetene med råd om å bruke munnbind på kollektivtrafikken i Oslo i rushtiden. Helseminister Bent Høie sier fredag at dette rådet blir forlenget med én uke fra mandag av.

I Indre Østfold er det derimot ikke lenger behov for munnbind, etter at smittesituasjonen der nå er på et lavere nivå.

– Jeg er glad for at anbefalingen om munnbind har gjort reisende enda mer bevisst på å unngå kollektivtrafikk i rushtiden, hvis de kan, sier Høie.

En opptelling NRK gjorde tidligere denne uken viste at under halvparten av passasjerene bruker munnbind i kollektivtrafikken i rushtiden.

– Når det er færre som reise kollektivt i rushtiden. Hvis det er god plass, og man klarer å holde en meter avstand, så er det heller ikke nødvendig å bruke munnbind, sier Høie.

Foreldre må følge med

Barnehagene har begynt for fullt igjen, og Line Vold ved FHI ber foreldre være oppmerksomme på om barna deres føler seg syke.

– Barn får som oftest milde symptomer på covid-19. De minste barna kan ikke klage på vond hals, kroppsverk eller endret smak. Men man kan merke at de sutrer mer enn vanlig, ikke vil spise og har rennende nese eller hoster. Da bør de holde barnet hjemme, sier Vold.

Vold sier barn vanligvis har mange luftveisinfeksjoner i perioden mellom høst- og vinterferien. De fleste infeksjonene barn får i tiden fremover, vil derfor ikke være covid-19.

– Likevel er det viktig at foreldre tar symptomene på alvor og er nøye med å holde barna hjemme i starten av sykdommen, sier Vold.

– Barn som raskt blir friske og i fin form, kan gå tilbake i barnehagen eller skolen etter at man har sett an tilstanden et par dager. De trenger ikke å bli testet. Det gjelder også om barnet har litt snørr i nesen eller enkelte host. Dersom symptomene vedvarer, eller også de voksne i familien blir syke, bør man kontakte helsevesenet for testing. Da bør man teste de voksne først.