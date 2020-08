Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Morgenrushet i Oslo: I et T-banetog mellom Blindern og Majorstua er det 49 reisende, 16 av dem har på seg munnbind. På en annen T-bane har under halvparten munnbind. På togperrongen i Sandvika i Bærum står 21 personer, elleve av dem med munnbind.

Dette er noen av observasjonene NRK gjorde i kollektivtrafikken i Oslo-området mandag og tirsdag morgen. Vi telte på over ti forskjellige busser, tog, båter og T-baner.

Ifølge vår telling brukte godt under halvparten av de reisende munnbind – på det meste.

Noen med og noen uten munnbind. Bildet er tatt på T-banen i Oslo tirsdag morgen. Foto: Anders Fehn / NRK

Blir irritert på folk uten munnbind

På Sinsen T-banestasjon treffer vi Nora Margrethe Våge.

– Min umiddelbare reaksjon når jeg ser hvor få som bruker det, er at jeg blir irritert.

Hun forsøker å unngå reising i rushtiden, men hvis hun må, tar hun på seg munnbind.

– Jeg bruker først og fremst munnbind for det solidariske. Det er viktig å vise at man gjør det så flere blir påminnet. Så har jeg jo ikke lyst til å bli syk heller.

En mann i 20-årene sitter uten munnbind.

– Jeg synes det er for dyrt med munnbind. Jeg tenker at jeg ikke trenger det her nå, forteller han.

Mats Erik Eggerud, derimot, har det på seg.

Mats Erik Eggerud jobber i helsetjenesten og synes det er viktig å bruke munnbind. Foto: Anders Fehn / NRK

– Jeg jobber i helsetjenesten. Da omgås jeg folk som er ekstra sårbare og da er det viktig med munnbind, sier han.

Usikkert om rådet blir forlenget

Fra mandag 17. august har regjeringen anbefalt folk å bruke munnbind i rushtiden på offentlig transport følgende steder:

På reiser i Oslo kommune

På reiser til og fra Oslo kommune

På reiser i bo- og arbeidsregionen Indre Østfold

Rådet gjelder når det ikke er mulig å holde en meters avstand og frem til mandag 31. august.

Helsemyndighetene har ikke bestemt seg for om anbefalingen skal gjelde etter det.

– Dette har virket i kort tid og det er ikke mulig ennå å si hvordan den isolerte effekten av dette har vært i forhold til smittespredning, sa fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet (FHI) på dagens pressekonferanse.

Smittenivået nå er omtrent som da munnbindrådet kom.

– Det er fortsatt et nivå som er relativt høyt, og jeg tenker det er grunn til kanskje å beholde det tiltaket litt lengre tid.

Han sier at de skal forske på effekten av å bruke munnbind.

– Vi skal sammen med Helsedirektoratet prøve å belyse dette bedre med forskningsresultat i løpet av september.

Påbudt i Danmark

Fra lørdag ble det påbudt å bruke munnbind på offentlig transport i Danmark. Smittesituasjonen vil avgjøre om det samme kommer til å skje her til lands.

– Vi har gått ut med anbefaling fordi smittesituasjonen er ganske betydelig i Oslo og Indre Østfold. Grunnen til at vi ikke anbefaler i hele landet er at da må veldig mange bruke munnbind for at veldig få smittetilfeller skal avverges, svarer assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad på spørsmål fra NRK Nyhetsmorgen om det kan bli aktuelt med et påbud i Norge.