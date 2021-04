Vurderer å endre vaksinerekkefølge

Smitteverndirektør Geir Bukholm sier FHI nå vurderer konsekvensene av en ny vaksinestrategi. Det er to ting som er sentrale:

Skal de skjevfordele mer? Altså gi flere doser til områder med mye smitte?

Skal de endre rekkefølgen blant de yngste voksne?

Begrunnelsen er at smitten øker mest blant unge voksne, og at det kan lønne seg å sette inn vaksinestøtet der. FHIs rolle er å gi råd om hvilken strategi myndighetene bør velge.

– Når man kommer til gruppen 18–44 år, kan det altså være aktuelt å starte med 18-åringene?

– Det kan det være. Vi må bli enige om hvilke aldersgrupper som er de viktigste sprederne. Og da er nettopp det å kunne starte på 18 år og oppover en av mulighetene, sier Bukholm til NRK.

I denne aldersgruppen er det flest smittede

– Hvilke negative konsekvenser er det ved en sånn strategi?

– Vi tenker det ikke er så mange negative konsekvenser ved å bestemme hvilke aldersgrupper vi skal prioritere først. Men vi tenker det er viktig å se på uheldige virkninger av å skjevfordele ytterligere med tanke på at det kan komme utbrudd andre steder.

Helseminister Bent Høie har også varslet at det er aktuelt å vaksinere unge voksne tidligere.

I den siste ukesrapporten skriver FHI:

«Det høyeste antall meldte tilfeller i forhold til befolkningstallet i uke 14 ble observert i aldersgruppene 13–19 år (171 per 100.000) og 20–39 år (117 per 100.000).»

Se rekkefølgen i de mest oppdaterte vaksinekalenderne nederst i denne artikkelen.

KOMMER MER TIDLIGERE: Pfizer leverer 100 millioner ekstra vaksinedoser til EU i 2021. Foto: hedgehog94 / Shutterstock

Flere doser fra Pfizer

Som NRK meldte i forrige uke, får Norge flere vaksinedoser fra Pfizer.

Pfizer øker vaksineleveransen på 100 millioner doser til EU. Norge får 1,185 millioner av disse dosene, som følge av avtalen som ble signert i dag.

Vaksinekoordinator Richard Bergstrøm sier at dette var med i beregningen han ga til NRK før helgen.

Kan komme til sommeren

Når dosene kommer, er fortsatt usikkert.

Geir Bukholm i FHI sier til NRK at de har fått melding fra Pfizer om at leveransene i juni, juli og august blir et sted mellom 1,2 og 1,5 millioner doser.

– Hvor mye vil det ha å si for vaksine-progresjonen vår?

– Det har vi ikke full kontroll på ennå. Vi venter med å finberegne det til vi har fått bekreftet datoene. svarer Bukholm, og legger til:

– Men allerede nå er tiden for når vi er ferdig med å vaksinere 18–45 skjøvet en god del fremover. Og de siste nyhetene vil antagelig skyve dette ytterligere en til to uker fremover. Vi tror vi nå vil kunne tilby første dose til alle i gruppen 18–44 i løpet av august.

Over halvparten av EU

Den nye avtalen kommer som følge av at EU-kommisjonen har valgt å benytte seg av muligheten til å kjøpe ytterligere 100 millioner vaksinedoser i tråd med en avtale signert 17. februar i år.

Pfizer planlegger å levere 250 millioner doser til EU i andre kvartal. Det er en firedobling av den avtalte mengden i første kvartal.

– Vi har nå til hensikt å levere totalt 600 millioner doser til EU i år, som vil dekke to tredeler av EU-befolkningen, sier Sean Marett i Biontech.

NØKTERNT SCENARIO: FHIs siste vaksinekalender publisert på torsdag.