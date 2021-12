Vil ha Sivilforsvaret og Forsvaret med på vaksinering

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Prioritet én må være at Helsedirektoratet og regjeringen sørger for at alle reservestyrker settes inn for å få fullvaksinert helsepersonellet. Da må vi bruke de beredskapsorganisasjonene vi har i Norge, som er Sivilforsvaret og Forsvaret, sier overlege Mads Gilbert til NRK.

Gilbert er overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). I Helgemorgen sa Gilbert at han frykter konsekvensen av for få trippelvaksinerte helsearbeidere.

Også Norges sykepleierforbund har bedt helsemyndighetene vurdere bruken av Forsvarets og Sivilforsvarets ressurser for å få opp tempoet i vaksineringen.

– Da ryker det

Helsemyndighetene vurderer å senke intervallet mellom andre og tredje dose fra dagens fem måneder. Men allerede nå sliter de med å sette et tredje stikk i armen til dem som er klare.

Hovedutfordringen er mangel på personell, får NRK opplyst av FHI.

– Et skrekkscenario er at helsepersonell blir smittet av omikron. Det er bare 30 prosent av alle helsearbeiderne i Norge som har fått alle tre dosene, og hvis man skal være rimelig sikker mot å ikke bli smittet av omikron må man ha den tredje dosen, sier Gilbert.

Overlegen mener derfor en tredje dose for alt helsepersonell er helt nødvendig.

– Hvis vi ikke får vaksinert helsepersonellet vårt, risikerer vi at de også må i karantene og blir syke, og da ryker det.

Han ser på Sivilforsvaret og Forsvaret som en løsning.

– Både Forsvaret og Sivilforsvaret har store logistikkressurser, og er gode på organisering. Med en kommunehelsetjeneste som er helt sprengt på de oppgavene vi har, så må vi tilkalle noe ekstra. Hvis vi ikke får vaksinert helsepersonell har vi ingen til å ta seg av oss når vi blir syke.

All beredskap bør vurderes til å bistå med vaksinasjon, mener Gilbert. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Ikke kompetanse

Forsvarets sanitet sier at de aller fleste helsepersonellet som har oppgaver i Forsvaret, til daglig jobber i det sivile helsevesen og trengs der. Men ved anmodning om bistand fra sivilsamfunnet vil Forsvaret stille opp med ressursene de har.

Sivilforsvaret opplyser at de ikke har kompetanse på å sette vaksiner, men at de kan bistå med organisering og tilrettelegging på steder der vaksinene settes.

– Dette går riktig vei. Dette er et av de virkelig prioriterte tiltakene, sier Støre om tredje vaksinedose. Foto: Heiko Junge / NTB

Nå ber Gilbert om at myndighetene spør om hjelpen han mener de trenger.

– Jeg mener regjeringen må sende en bistandsanmodning snarest mulig, for å kartlegge ressursene Forsvaret og Sivilforsvaret kan stille med, både av logistikk og personell, sier Gilbert.

– Mange helsearbeidere er ennå ikke vaksinert med boosterdosen. Hvor alvorlig er det?

– De bør få. Svaret er at alle bør få. Vi har disse vaksinene tilgjengelig, så det handler om å få opp hastigheten. Vårt mål er at alle skal kunne være vaksinert innen påske med tredje dose. Kommer det før, desto bedre.

Oppskalering pluss apotek

Smitteverndirektør i Folkehelseinstituttet, Geir Bukholm, sier FHI anser det som viktig at så mange som mulig i helsevesenet får den tredje dosen.

– Viruset sprer seg raskt, det betyr at helsetjenesten og andre samfunnskritiske tjenester kan bli hardt rammet om man ikke får opp vaksineandelen, sier Bukholm.

Ifølge smitteverndirektøren vil sykehusene selv sette doser på sitt eget personell.

FHI har som mål å vaksinere 400.000 i uka. Det har kommunene slitt med, men apoteker og oppskalering kan være løsninga.

– Med bruk av apotekene, samt den oppskaleringa kommunene nå har gjort, kan det være nok til å nå vaksinasjonsmålene, forklarer Bukholm.