Vil ha nye regler for norske selskaper i skatteparadis

Målet med såkalt utvidet land-for-land-rapportering, er blant annet å synliggjøre uønsket skattetilpasninger.

– Svart økonomi kjennetegnes ofte ved at man betaler små beløp og dermed går under radaren til staten. Hvis man kunne bestemme selv, kanskje ingenting, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng. Han leder skatteavdelingen i Økokrim. Foto: Johan B. Sættem

Blant dem som kritiserer dagens regler i en høringsrunde, er Finans Norge, KLP og Økokrim.

Kritikken rammer spesielt en grense som gjør at selskapene slipper å fortelle offentligheten om betalinger i skatteparadiser, hvis betalingen er lavere enn 800.000 kroner.

– Etter vår oppfatning så fremstår den som paradoksal med tanke på avdekking av svart økonomi og mulig skattesvik, sier førstestatsadvokat Petter Nordeng. Han leder skatteavdelingen i Økokrim.

– Er det fordi hele ideen bak et skatteparadis er at man ikke skal betale skatt dit?

– Nettopp. Et lavt innbetalt beløp til myndighetene vil kunne være en indikasjon på at man kanskje har en svart økonomi. Særlig hvis man har, og det er nødvendig for rapportering her, mange ansatte og høy omsetning, sier Nordeng.

– Burde vært motsatt

Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Rigmor Aasrud støtter kravet fra dem som vil ha mer åpenhet.

– Jeg registrerer at veldig mange av høringsinstansene er forundret over at du må ha betalt 800.000 kroner i skatt før man må rapportere i de enkelte landene man har virksomhet. Det burde jo vært motsatt. Hvis du ikke har betalt skatt, er det jo ganske interessant for oss i Norge, sier Aasrud.

Hun sier til NRK at det er viktig at regjeringen nå kommer med endringer i regelverket.

– Norge dilter etter

– Det bør ikke være nytt for regjeringen at dagens regelverk er mangelfullt. Det har vært påpekt i flere år, sier Kari Elisabeth Kaski. Hun er finanspolitiker i SV. Foto: Johan B. Sættem

SVs finanspolitiske talskvinne Kari Elisabeth Kaski er kritisk til det hun mener er somling fra regjeringen for å få nye regler på plass.

– Nå tenker jeg at det er på tide at finansminister Siv Jensen lytter til de mange aktørene som peker på de mange smutthullene som finnes i regelverket, og sørger for at Norge kommer i front når det gjelder bekjempelse av svart økonomi og skatteunndragelse, i stedet for å dilte etter, sier Kaski.

Men det er en uttalelse som ikke faller i god jord hos finansminister Siv Jensen. Statsråden mener både dagens regjering og forrige regjering med en finansminister fra nettopp SV har mye å være stolt av.

– Første land som innførte land for land-rapportering

– Jeg er glad for at det er et stort engasjement rundt disse spørsmålene.Vi går nå gjennom alle innspillene som har kommet i høringsrunden. Vi har gjort mye, men det betyr ikke at vi er i mål. Samfunnet endrer seg hele tiden, sier finansminister Siv Jensen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er feil. Norge har ikke noe ønske om å dilte etter noen. Vi har ligget i førersetet og var det første landet som innførte land for land-rapportering. Vi har også innført noen særnorske bestemmelser som er tøffere, sier Jensen.

Hun mener det i realiteten er bred politisk enighet om disse spørsmålene blant de norske partiene.