Vil flytte Oljefondet ut av Norges Bank

Saken oppdateres

Oljefondet er i dag underlagt Norges Banks hovedstyre - og fondets styreleder er sentralbanksjef Øystein Olsen.

Men durkdrevne samfunnsøkonomer er ikke nødvendigvis like kompetente i forvaltningen av den enorme pengebingen som nå er samlet i Statens Pensjonsfond utland (SPU).

Og nå kan det bli en slutt på ordningen.

For sentralbanklovutvalget anbefaler at Statens pensjonsfond utland (SPU) forvaltes av et eget særlovselskap utenfor Norges Bank.

Utvalget overleverte i dag sin gjennomgripende utredning til finansminister Siv Jensen (FrP).

UT AV HUSET? Oljefondets hovedkvarter har hittil vært inne i Norges Banks lokaler Foto: NTB Scanpix

– Både sentralbankvirksomhet og fondsforvaltning krever i dag mer av styre, ledelse og organisasjon enn tidligere, sier utvalgleder Svein Gjedrem.

Ser stort spenn

Oljefondet har de siste årene vokst til å bli verdens største statlige investor, med en forvaltningskapital på over 8.000 milliarder kroner.

I tillegg er virksomhetene av ulik art, og det er stort spenn i oppgavene, mener Gjedrem.

Og han vet presumptivt hva han snakker om - Gjedrem er selv både tidligere sentralbanksjef og mektig finansråd i departementet.

- Med to adskilte enheter vil det være lettere å tilpasse kompetanse og styringsorganer til oppgavene, sier utvalgslederen.

Vil ha eget styre til Oljefondet

Forvalterselskapet foreslås etablert som et særlovselskap etter en liknende modell som Folketrygdfondet. Selskapet skal ha et styre som oppnevnes av regjeringen.

Finansdepartementet skal som i dag fastsette mandat for forvaltningen med grunnlag i lov om Statens pensjonsfond. Utvalget legger til grunn at praksisen med å forankre viktige endringer i mandatet i Stortinget, føres videre.

Men også Gjedrem synes å innse at det også er risikabelt å foreslå såpass dyptgripende endringer i et allerede veletablert system.

– Den største risikoen ved å bytte forvalter, er at modellen for SPU settes i spill. Jeg vil understreke at en utskilling må gjøres forsvarlig og ikke påvirke rammene for fondet for øvrig, sier Gjedrem.

Foreslår eksternt styre

Utvalget foreslår også en egen komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank. Denne skal bestå av sentralbanksjefen, to eksterne medlemmer på deltid og et medlem som er fast ansatt i banken.

– En slik komité vil styrke bankens arbeid med pengepolitikk og finansiell stabilitet, sier Gjedrem.

Styret i Norges Bank bør kun bestå av eksterne medlemmer som utnevnes av regjeringen, mener utvalget.

– Når ansvaret for pengepolitikk og arbeidet med finansiell stabilitet legges til en komité, bør styret være uavhengig av bankens administrasjon, sier Gjedrem.

Finansministeren skal lese

– Jeg ser frem til å sette meg inn i utvalgets vurderinger og forslag, sier Siv Jensen.

Finansministeren mener Norges Bank håndterer både sentralbankvirksomheten og forvaltningen av SPU på en god måte. Samtidig vedgår hun at spennet i bankens ansvar er stort.

- Mandatet er fremoverskuende, og utvalgets oppgave har vært å utrede om dagens organisering er den beste også når vi ser fremover. Utredning vil inngå som et viktig grunnlag i vurderingene som må gjøres av et så viktig spørsmål, sier finansministeren.