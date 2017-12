Vil bygge «skilsmisseboliger»: – Er for par som har kranglet ferdig

– Dette fordrer selvsagt at foreldrene har kranglet ferdig, og er innstilt på å bo i nærheten av hverandre, sier Olav Birkenes i eiendomsutviklingsselskapet Birk & Co til Estate Nyheter, som omtalte saken først.

I utgangspunktet er kun fem av de 130 planlagte leilighetene beregnet på skilte par, men dersom interessen er stor er det enkelt å bygge flere, sier Birkenes. Foto: Birk og Co / Presse

De nye leilighetene er en del av et planlagt byggeprosjekt på Bryn i Oslo. Foreløpig er planen at prosjektet totalt skal bestå av rundt 130 leiligheter. Utbyggerne venter nå på en anbefaling fra Plan- og bygningsetaten, og håpet er at det kan ferdigstilles «mot slutten av 2020 eller 2021», sier Birkenes.

– Det er viktig å understreke at vi fortsatt er i dialog med Plan – og bygningsetaten, og alle mulige etater, så det er ingenting som er sikkert her. Men ambisjonen er helt klar, både når det gjelder miljø og fremtidens boformer. Vi håper at vi får til dette prosjektet.

Fem skilsmisseboliger

Olav Birkenes i Birk & Co sier han er usikker på hvor mange som kan tenke seg å bo tett på eksen. – Det er først og fremst for tidligere par som har et godt forhold, sier Birkenes. Foto: Veronika Moen / Presse

Den foreløpige planen er at prosjektet skal inneholde fem enheter der fem tidligere par kan bo, med barna i midten. I grove trekk består boenhetene av to firkanter som overlapper hverandre. I denne overlappingen bor barna, mens mor og far bor på hver sin side.

Barna får sitt eget bad, og et soverom tilknyttet en gang som har en dør i hver langside, hvor barna kan gå inn til enten mor eller far. Birkenes sier tanken bokstavelig talt er å «sette barna i sentrum»

– Det er to separate leiligheter, men man setter inn en dør i brannskillet mellom leilighetene, slik at man den ene uka kan lukke av til mor, og den andre uka lukke av til far.

– Barna blir da boende på samme sted, så man slipper to par med joggesko og dobbelt sett med klær, sier Birkenes entusiastisk.

Om prosjektet på Bryn Ekspandér faktaboks «Skilsmisseleilighetene» er en del av et større byggeprosjekt på Bryn, som etter planen omfatter rundt 130 leiligheter.

Utbyggerne sier håpet er at bygget skal stå ferdig mot slutten av 2020 eller 2021.

I tillegg til fem enheter tilrettelagt for fraskilte par, er det også utarbeidet planer for en kollektivleilighet.

Her skal unge i etableringsfasen kjøpe sitt eget bad og rom i et kollektiv, der man deler kjøkken og stute.

Hele prosjektet er et såkalt FutureBuilt-prosjekt, et samarbeid mellom Drammen, Oslo, Bærum og Asker kommune.

Målet er å redusere CO2-utslipp i både i byggeperioden og i løpende drift av boligkomplekset, med 50 prosent, sammenlignet med tradisjonelle byggemetoder. Hele bygget skal føres opp i massivtre, med solcellepaneler og fjernvarne.

Birkenes i Birk & Co ønsker ikke å spekulere i pris, men sier tanken er at en andel av kollektivleilighetene skal være innefor Husbankens ramme på 2,5 millioner kroner. Kilde: Birk og Co As/ Link Arkitektur

«A BROKEN HAPPY FAMILY»: Tegning av en av de planlagte skilsmisseleilighetene på Bryn i Oslo. Foto: Planer / ink Arkitektur

Et godt spørsmål

Birkenes tror tilbudet vil være mest aktuelt for tidligere «par som forstår at det å støtte hverandre er det beste, både personlig og for barna».

– Tror dere mange er gira på å ha eksen boende så tett på seg?

– Det er et veldig godt spørsmål. Svaret på det er at jeg vet ikke. Når vi forteller om dette prosjektet reagerer folk enten med sinne, eller så synes de det er kjempeflott. Jeg tror kanskje det reflekterer det forholdet man har til den eventuelle eksen. I mange forhold, inkludert mitt eget, tenker jeg at man har blitt gode venner med den man har skilt lag med.

Foreldrene skal i utgangspunktet kjøpe hver sin boenhet, før man blir enige om hvem som skal betale for den delen barna bor i.

– Vi vil forsøke å sette sammen noen modeller som er rettferdige, både rent økonomisk, men også juridisk. Hovedpoenget her må være at man er i et stadium av forholdet hvor man er innstilt på å finne løsninger.

Birkenes sier det er for tidlig å si noe om pris på skilsmisseleilighetene nå. I tillegg til disse foreligger det planer for kollektivleiligheter, der unge og uetablerte skal dele kjøkken og stue med andre.

– Det vi har tenkt med kollektivleiligheten, hvor man kjøper et soverom og et bad, er at vi skal prøve å holde oss innenfor Husbankens ramme på 2,5 millioner.