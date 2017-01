Vi vil reise mer i år, men ikke bruke mer enn i fjor

Det viser en befolkningsundersøkelse fra Virke Reise som tar tempen både på reiselivsnæringa og nordmenns ferieplaner.

– Reiselysten blant folk flest er tiltakende, og det ligger an til å bli et godt år både for utenlandsreiser og reiser i Norge, sier Line Endresen Normann, direktør for Virke Reise Norge.

Stabilt

I gjennomsnitt legger norske husstander opp til et feriebudsjett på 41.850 kroner i år. Det er omtrent på nivå med i fjor.

– Vi har sett noen svingninger i feriebudsjettet de siste årene som følge av noe mer usikre tider i norsk økonomi. Dette ser nå ut til å ha stabilisert seg, sier Sverre McSeveny-Åril, direktør for Virke Reise Utland.



Samvær viktigst

Nesten to tredeler planlegger sommerferie i utlandet, 30 prosent vil være på hytta, mens nesten like mange vil holde seg hjemme, viser undersøkelsen.

Sju av ti oppgir at formålet med sommerferien er å være sammen med familie og venner, og for nordmenn er aktiviteter en viktig del av ferien. Fotturer og naturopplevelser topper aktivitetslisten, og én av fem vil oppleve musikk, konserter og festivaler. Én av ti vil fiske eller jakte.

REISELYST: Reiselysten er tiltakende blant nordmenn. Det skaper ny optimisme for 2017 i en reisenæring som opplevde et rekordår i fjor. Foto: Knut-Martin Løken / NRK



Venter nytt rekordår

Ferielandet Norge har opplevd en kraftig vekst de siste tre årene. Halvparten av hotellene og to tredeler av de øvrige overnattingsstedene opplevde vekst i omsetning i 2016.

Alle reiselivsaktørene forventer vekst også i 2017. Optimismen er størst blant aktører som tar imot reisende fra utlandet. De forventer en omsetningsvekst på 9,9 prosent. Reiselivsaktører i utlandet forventer å øke sin omsetning med 7,7 prosent, mens restaurantene forventer en omsetningsvekst på 4,5 prosent i år.