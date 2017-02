Varsler nyhet om etterretning

Etter det NRK erfarer vil forsvarsminister Ine Eriksen Søreide komme med en «etterretningsnyhet av almenn interesse» fra Stortingets talerstol tirsdag.

NRK er så langt ikke kjent med innholdet i nyheten fra forsvarsministeren.

I Stortinget diskuteres nå forhold rundt EOS-utvalget.

EOS-utvalget er Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten.

Utvalget fører en ekstern og uavhengig kontroll av om de hemmelige tjenestene - EOS-tjenestene - holder seg innenfor regelverket, spesielt for å hindre at enkeltpersoner blir utsatt for ulovlig overvåking.

(saken oppdateres)