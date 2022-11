Varelagrene er fulle: Venter flere tilbud og høyere rabatter under Black Week

– Kundene kommer inn for å prøve produktene våre, for å se om de passer. Så kommer de gjerne tilbake under Black Week for å kjøpe, sier Alexander Daviknes Bårdsen. Han er salgssjef hos Anton Sport på Storo i Oslo.

Handelen har gått tregere i høst. Flere enn før er opptatt av hva varene koster. Han sier at han merker at folk har dårligere råd.

Det er en kjempetøff kamp om forbrukernes lommebok Reidar Mueller, partner i konsulentselskapet Varde Hartmark

– Under koronapandemien skøyt salget av turutstyr og turbekledning i været. Alle skulle ut og holde på med noe sportslig. Det blir spennende å se om hvordan det blir nå, når økonomien er som den er. Vi håper på en heidundrende handel, sier Bårdsen i Anton Sport.

Det er kjedeledelsen som avgjør hva som kommer på salg og hvor store rabattene blir.

– Men uten tvil så blir det mye kupp og gode priser over hele fjøla. Rabattene skal gjelde alle varegrupper. Det blir mye å hente for den som har lyst på en litt rimeligere jul, mener han.

Varehussjef Danial Bhatti hos Power på Storo forteller at mange gjerne vil kjøpe en stor TV, men er mer prisbevisste enn før. – De venter på et godt tilbud før de slår til, sier han. Foto: Johan B. Sættem

Varehussjef Danial Bhatti hos Power på Storo sier at mange kunder nå bruker mer tid før de handler – og undersøker hva som er et godt tilbud og ikke.

– Leverandørene sitter nå med for mye varer på lager. Det er et godt tegn for forbrukerne fordi man da kan vente seg veldig gode tilbud i tiden som kommer. Leverandørene må naturligvis kvitte seg med disse for å få plass til varene som kommer neste år, sier han.

Vi merker at kundene er mer prisbevisste enn før. Danial Bhatti, varehussjef hos Power på Storo

Et vanlig grep før rabattperioder som Black Week er at butikkene skrur opp prisene på enkelte varer i forkant, slik at tilbudene fremstår som bedre enn de kanskje er.

Men tjenester som prisjakt og prisguiden på internett kan gjøre det enklere å følge med på prishistorikken på varene, og avsløre slike «triks».

Spår at Black Week kan bli til Black Month

Black Friday er i år 25. november, mens Black Week starter en uke tidligere.

Men varehandel-analytiker Reidar Mueller i konsulentselskapet Varde Hartmark spår at Black Week-tilbudene vil starte tidligere enn vanlig, fordi mange butikker sitter med store varelagre, som de må bli kvitt. Det gjelder særlig dyrere kapitalvarer.

Reidar Mueller, partner i Varde Hartmark, sier at mange som driver butikk nå har det tøft. – For en del små butikkdrivere så er dette ganske brutalt. De får dårligere fortjeneste på varene de selger, i tillegg til at de selger mindre og har økte kostnader. Dermed straffes de trippelt, sier Mueller. Foto: Johan B. Sættem

– Det kommer til å bli større rabatter og flere rabatter på tilbudsvarer. Flere kommer til å kjøpe julegavene sine nå i november i forbindelse med Black Week eller Black Month, som vi med stor sannsynlighet kommer til å oppleve, sier han.

– Og du spår at rabattene nå blir høyere enn noen gang?

– Ja, det tror jeg. For i det hele tatt å nå gjennom til forbrukerne, så må du bruke stadig høyere rabatter. Det er en kjempetøff kamp om forbrukernes lommebok, sier han.

Mueller sier at det bransjene som gjorde det best under pandemien som nå har det tøffest. Elektrobransjen, møbler, sportsbransjen og byggevarer, særlig når det gjelder de dyre kapitalvarer, sier han.

Historisk lav tillit til egen økonomi

Nordmenns tillit til egen økonomi er på det laveste nivået noensinne. Rentene stiger, strømmen er dyr, og prisene stiger mer enn noen gang siste 30 år.

Mye av handelsnæringen hadde gode år gjennom pandemien, med nye salgsrekorder. Mange slet med å få tak i nok varer.

Nå er problemet for mye varer. Samtidig som etterspørselen faller, opplever butikkene økte kostnader på alle bauger og kanter.

– Pandemiårene for vår bransje var veldig gode. Alt var stengt ned, og folk valgte å investere i hjemmet sitt. Mange pusset opp, kjøpte nye TV-er og kjøkkenprodukter. De ville kose seg hjemme. Nå forventer vi en nedgang. Stue og kjøkkenskapene er fylt opp, sier administrerende direktør Jan Røsholm i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Bransjen spår nå salgsnedgang sammenlignet med pandemiårene 2020 og 2021. Men litt høyere salg sammenlignet med 2019, målt i kroner.

NHO Handel og service spår en nedgang i årets julehandel sammenlignet med i fjor.

Virke hadde i skrivende stund ikke kommet med prognoser for julehandelen, men har spådd en noe lavere handel under Black Week enn i fjor.