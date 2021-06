Vaksineutviklerne jobber med alternativer til sprøytestikket

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Russland tester nå en vaksine i form av nesespray for barn. Vaksinen skal være klar i midten av september, ifølge Alexander Gintsburg som ledet arbeidet med utviklingen av Sputnik-vaksinen.

Alexander Gintsburg, leder for Gamaleya-instituttet som har laget Sputnik-vaksinen, sier det er den samme vaksinen som gis i sprøyteform. Foto: TATYANA MAKEYEVA / Reuters

– Dette er den samme vaksinen som finnes i sprøyteform, som nå testes som nesespray, sa Ginitsburg.

Forskningsgruppen har testet vaksinen på barn fra 8–12 år, og fant ingen bivirkninger. Det var heller ingen økning i kroppstemperatur.

Vaksineprodusenter jobber nå for å utvikle koronavaksine i form av nesespray. Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Ifølge Reuters har ikke Gintsburg gitt flere opplysninger om studien.

Spray til voksne og barn

India utvikler også en nesespray-vaksine. Planen er å gi den til flere aldersgrupper i befolkningen.

– Selskapet Bharat Biotech, som utvikler vaksinen, holder nå på med siste fase av de kliniske testene, sa Indias statsminister Narendra Modi i en tale til befolkningen i landet.

Kan nesespray bli et alternativ til vaksinestikket mot covid-19? Foto: Rafiq Maqbool / AP

Forskerne i Bharat Biotech sier at mengden av virus som kommer inn i kroppen vil reduseres kraftig ved bruk av nesespray. De sier at studier viser at covid-19 først etablerer seg i nesehulen, før den sprer seg til andre deler av kroppen og lungene.

Må beskytte tilstrekkelig

– Vi vet for lite om disse vaksinene, om hvor gode de er, sier fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

Han sier at en rekke firmaer prøver å utvikle vaksiner i form av nesespray. Og at spray allerede brukes som vaksine. En av influensavaksinene som ble anbefalt denne sesongen, er en nesespray.

Fagdirektør i Legemiddelverket, Steinar Madsen Foto: Legemiddelverket

– Det er en velkjent måte å vaksinere på. Du får en immunrespons i slimhinnen i de øvrige luftveier, først og fremst nese og de øvrige delene av svelget, og viruset når ikke ned i lungene. Det er noe av fordelen ved spray, sier Madsen.

Det viktigste er at disse vaksinene har tilstrekkelig beskyttende effekt

– Vaksinene må testes ut for å se om den virker hos de aller fleste, og gir kraftig nok immunforsvar slik at den gir beskyttelse, og se hvor lenge den gir beskyttelse.Det er masse spørsmål vi må ha svar på.

Vaksineplaster

Steinar Madsen sier at det er mange nye, spennende vaksiner som er under utvikling.

Madsen forteller at noen firmaer prøver å utvikle vaksineplastre.

– Plasteret har bitte små, korte skarpe nåler på plastersiden, som er satt inn med vaksine. Når man trykker det fast på huden vil de tynne nålene rispe opp huden slik at vaksinen trenger inn i kroppen, sier Madsen

–Ved en pandemi kan man rett og slett sende vaksinen i posten til folk.

Han forteller at et annet spennende prosjekt var et amerikansk firma som ville lage vaksine i tablettform. Den var dessverre ikke god nok, så det prosjektet ble gitt opp.

Forskere jobber med å lage koronavaksine i form av tabletter.

Nå er det et annet firma som har testet ut tablettformen. De har hatt lovende resultater fra fase 1-studier.

Steinar Madsen sier det kan bli vanskelig fremover å prøve ut vaksiner i så stor skala som man har gjort hittil.

– I Norge, for eksempel, vil man fremover ikke kunne prøve ut vaksiner fordi det er for få tilfeller som har smitten.