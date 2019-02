Væpnet politi søker etter ungdomsgjeng

– Mannen var inn og ut av bevissthet da vi kom til stedet. Han opereres nå på sykehus, bekrefter operasjonsleder Line Skott.

Ved 19-tiden søndag kveld rykket politiet ut til Stover senter i Oslo etter meldinger om en voldshendelse.

Vitner har forklart til politiet at en gruppe ungdommer i 16-18-årsalderen skal ha slått og truet en mann med kniv. Ifølge vitner skal det ha vært mellom 10–15 personer involvert i hendelsen, sier politiet.

TIL SYKEHUS: Mannen var inn og ut av bevissthet da politiet ankom stedet. Søndag kveld ble han operert på sykehus. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Skott sier det foreløpig er usikkert hva slags skader den fornærmede mannen i 40-årene har fått, men bekrefter at han nå opereres på sykehus.

– Han hadde et stort kutt over øyet, og forklarte at han slet med å puste, sier Skott til NRK.

På grunn av skadene har politiet ikke fått avhørt den fornærmede mannen.

Hendelsen skal ha funnet sted utendørs, og det jobbes nå med krimtekniske undersøkelser på stedet.

Foranledningen til voldshendelsen er foreløpig ikke kjent. Operasjonslederen bekrefter at væpnet politi samtidig søker etter gjerningspersonene.

– Vi etterforsker bredt samtidig som vi sjekker ut moduskandidater, sier Skott til NRK.