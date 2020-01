Ungdomspartiene presser regjeringen til økt vindkraft-satsing

De fire ungdomspartiene går til samlet angrep på moderpartienes vindpolitikk, og er alle enige.

– Selv om det er vanskelig, og selv om det er et konfliktnivå, så er det denne regjeringens ansvar at vi får bygget ut noe, sier Unge Høyre-leder Sandra Bruflot til NRK.

Hun etterlyser er klarere satsing på vindkraft etter at regjeringen skrotet den foreslåtte rammeplanen for vindkraft i fjor.

– For oss er det ikke viktig at man får en ny rammeplan, Det som er viktig er at det faktisk settes i gang utbygging av vind på land, vind til havs og også hva man skal gjøre med vannkraften, sier Bruflot.

– Det er ikke alltid at det er dem som skriker høyest som representerer flertallet. Det er både et flertall i befolkningen som mener at vi skal ta klimautfordringene på alvor, og at vi skal bygge ut mer vindkraft, så jeg foreslår at vi hører på dem, sier Unge Venstre-leder Sondre Hansmark til NRK.

Også nestleder i FpU, Andreas Brännström, etterlyser en mer offensiv holdning til vindkraft fra regjeringens side:

VIL HA KRAFT: Nestleder i FpU, Andreas Brännström, mener Norge trenger mer fornybar kraft. Foto: Lars-Thomas Nordby / NRK

– Vi må ta inn over oss at oljen en dag vil ta slutt, enten vi vil det eller ikke, og da må vi faktisk ha flere bein å stå på. Vi må utvikle nye næringer som kan sikre verdiskapning, skape arbeidsplasser i hele landet og som også kan bidra til å redusere utslippene, sier han til NRK.

Vil ikke gi kommunene vetorett

I fjor sommer foreslo Senterpartiet å gi kommunene vetorett i spørsmål om utbygging av vindkraft i sitt området. Forslaget ble nedstemt med god margin i Stortinget, men Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad uttalte seinere at han støttet en slik vetorett.

Det gjør imidlertid ikke Unge Høyre-lederen:

– Vi mener hensynet til klima generelt er viktigere, faktisk, så nei, sier Bruflot.

Også UV-leder Hansmark er mot å gi kommunene en absolutt adgang til å si nei.

– Da ender vi fort opp i en situasjon der ingen ønsker å bygge ut mer energi, sier han.

– Vi mener det er viktig at kommunene blir lyttet til, men samtidig er det et veldig viktig at vi får på plass grønn energi, enten det er havkraft, vannkraft eller vindmøller til havs eller på land, sier KrfU-leder Edel-Marie Haukland til NRK.

Samtidig vil ingen av ungdomspartiene tvinge kommuner til å bygge ut vindkraft.

– Jeg tror ikke det er veldig lurt å bruke tvang hvis det gjør at konfliktnivået blir høyt, for vi må ha med oss folk på dette hvis vi skal klare å kutte utslippene våre, sier Bruflot.

Droppet nasjonal plan

I fjor høst skrotet regjeringen forslaget om en nasjonal rammeplan for vindkraft etter massive protester fra en rekke kommuner. Forslaget, som opprinnelig ble utarbeidet av Norges vassdrags– og energidirektorat (NVE), var en oppfølging av et stortingsvedtak fra 2016.

Alle partiene på Stortinget unntatt Arbeiderpartiet var i utgangspunktet for en slik rammeplan.

I april 2019 lanserte så NVE sitt forslag der man blinket ut 13 områder i Norge som særlig egnet for vindkraftutbygging. Et sentralt poeng var å styre hvor det var noen vits i å søke konsesjon om utbygging av vindkraft, og å unngå at ubrukte konsesjoner båndlegger areal i årevis uten at utbygging faktisk finner sted.

Men mange av kommunene som lå innenfor de 13 områdene protesterte voldsomt mot det de oppfattet som grønt lys for vindkraftutbygging i sine områder. Regjeringen droppet til slutt hele ideen om en nasjonal rammeplan i oktober i fjor.

Listhaug vil ikke kommentere

Sylvi Listhaug (Frp) tok over som olje– og energiminister i desember i fjor, og ble dermed ansvarlig statsråd for vinkraftutbygging i Norge.

I den forbindelse har en tidligere Facebook-post fått oppmerksomhet. Der kaller Listhaug vindmøller for «svineri»:

Vindmøller er noe svineri, som forsøpler norsk natur. Enig? Publisert av Sylvi Listhaug Mandag 26. august 2019

NRK har bedt Sylvi Listhaug om en kommentar til ungdomspartienes utspill og til hennes tidligere kommentarer om at vindkraft er noe «svineri». Hennes politiske rådgiver Kristian Larsson skriver i en SMS til NRK at «vi ikke har anledning til å prioritere dette».

FpU-nestleder Brännström sier følgende om Listhaugs bruk av begrepet «svineri» om vindmøller.

– Jeg er helt enig med Sylvi Listhaug i at vi må ta vare på vår uberørte natur, og at vi må lytte til lokalsamfunnene...

– Men man kan jo lytte til lokalsamfunnene uten å kalle vindmøller «svineri»?

– Jeg mener det kanskje ikke er det beste begrepet for å forklare vindkraft. Vindkraft er noe positivt, og i Norge har vi tatt i bruk de naturgitte fordelene i mange år. Det må vi også fortsette å gjøre hvis vi skal skape arbeidsplasser i hele landet, sier Brännström.