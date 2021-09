Ullevål-sjef roper varsko etter ny FHI-prognose

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I modelleringsrapporten anslår FHI en dobling. 188 personer vil være innlagte om tre uker, mot 83 i dag. 23 vil ha behov for respiratorbehandling, mot 11 i dag.

Prognosen anslår også 4900 nye smittede hver dag om tre uker. Utregningen forutsetter at dagens smittebilde ikke endrer seg.

Sjefen for intensivavdelingen på Ullevål slår alarm. Han krever handling nå, og helst før Erna Solbergs varslede pressekonferansen i morgen.

– Vi skriker et varsko

– Vi har hatt hektisk møtevirksomhet de siste dagene. Vi skriker et varsko til sykehusledelsen, og de er flinke til å ta dette oppover til Helse Sør-Øst og politikerne, og det må de på godt norsk pinadø gjøre nå, og gjerne før Erna snakker i morgen, sier Dag Jacobsen, avdelingsleder ved medisinsk intensivavdeling på OUS.

Sjef for medisinsk intensivavdeling på Ullevål sykehus, Dag Jacobsen. Foto: Simon Solheim / NRK

Han vil ha gul beredskap på sykehus og mener barn må vaksineres så fort som mulig.

– Vår gruppe av eksperter i avdelingen mener at vi må komme i gang med vaksinering av unge så fort som mulig. Jeg har to tenåringsbarn selv, og det er tøft at de går rundt nå som det kommer rapporter fra blant annet Dr. Søraas som forteller oss om long-covid, sier Jacobsen.

Kan forvente nyheter fra statsministeren

Helseminister Bent Høie (H) svarer følgende på Jacobsens oppfordring til regjeringen om at de må sørge for at unge blir vaksinert fort.

- Det er vi jo helt enig i. Det er jo derfor vi nå er i gang med å vaksinere 16- og 17-åringene. Og så i god tid før vi eventuelt skal starte å vaksinere 12- til 15-åringene så vil kommunene få beskjed om det. Og det vil skje veldig raskt

På spørsmål om det kan komme noen avklaring om vaksinering av 12- til 15-åringer på statsministeren pressekonferanse i morgen, smiler helseministeren og svarer følgende:

– Det er jo sånn at når statsministeren har pressekonferanse om koronasituasjonen så er det alltid grunn til å forvente nyheter om hvordan vi håndterer situasjonen.

Så langt er det bare barn med underliggende sykdommer som har fått tilbud om koronavaksine i Norge. Her får en 13 åring sin første pfizer-dose på Bjerke vaksinesenter i Oslo den 17. august. Foto: Heiko Junge / NTB

500 på respirator i november

Rapporten fra Folkehelseinstituttets (FHI) tar også for seg et scenario lenger frem i tid. Den bratte kurven over innlagte stiger til nesten 2500 pasienter i slutten av november, og over 500 som trenger respirator på samme tid.

Prognosen er publisert i FHI modelleringsrapport, som er den modellen FHI bruker til situasjonsforståelse og framskrivinger av koronavirusutbruddet i Norge.

– Vi tar utgangspunkt i den situasjonen som er nå. Og så trekker vi på en måte en linje som viser hva som skjer hvis ikke noe endrer seg i den perioden. Og vi er opptatt av at ting skal endre seg i den perioden. Det aller viktigste er vaksinasjon, og vi har sagt at kommunene må prioritere det, sier direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg.

FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Foto: Amalie Henden / NRK

En forutsetning for at prognosene slår til, er at det ikke skjer betydelige endringer de neste ukene i for eksempel smitteverntiltak, eller at vaksinasjonsdekningen endrer seg betydelig.

Helseminister Bent Høie er ikke så bekymret for FHIs rapport.

– Det er jo prognoser som er basert på at man ikke gjør noe for å hindre at det skjer. Men når gjøres det mye for å hindre at det skjer, sier Høie.

Utregningene denne uken viser langt høyere tall over smittede, innlagte og personer som trener respirator, enn tilsvarende rapport som kom forrige uke. Forrige ukes rapport viste at vi kan få mellom 500 og 1000 pasienter på sykehus i januar.

– Nesten «game over»

Sjefen for intensivavdelingen mener vi må handle nå fordi villsmitte og uvaksinert ungdom er akkurat det nye muterte virus ønsker seg.

– Nå kommer også den nye varianten fra Colombia som sannsynligvis er mer vaksineresistens, og hvis den får bre seg så er det nesten game over. Vi må handle nå, og være litt mer tøffe. Men de har vist før, 12. mars i fjor hvor de tok en tøff avgjørelse, kanskje er det på tide å tenke sånn igjen og komme i den modusen, sier Jacobsen.