Tyskland: Dyttet kvinner ned kløft ved «eventyrslott»

Hendelsen som skjedde 14. juni i fjor sommer, førte til at 21 år gamle Eva Liu døde og 22 år gamle Kelsey Chang ble skadet, ifølge The Telegraph.

Nå skal en 31 år gammel amerikansk mann ha tilstått voldtekts- og drapsanklagene, mindre enn ett år etter han dyttet de to kvinnene nær Neuschwanstein-slottet i Tyskland.

31-åringen i det han blir ført inn i rettssalen ved den regionale domstolen i Kempten i Sør-Tyskland, mandag 19. februar. Foto: AP

Begge de to kvinnene, som var amerikanske turister, ble fraktet til sykehus med luftambulanse etter fallet.

Lui døde av skadene på sykehus, men Changs fall ble dempet av et tre.

– Den tiltalte har begått en ufattelig forbrytelse, sa forsvarsadvokat Philip Mueller, ifølge Associated Press, som siterer det tyske nyhetsbyrået Deutsche Presse-Agentur (DPA).

På tur ved «Disney-slott»

De to kvinnene hadde var på reise etter avsluttet skolegangen ved University of Illinois, da de møtte på mannen mens de gikk på en sti i nærheten av slottet.

Slottet skal ha vært inspirasjonen til Disneys Tornerose- og Askepott-filmer, ifølge The Telegraph.

Neuschwanstein-slottet som ble bygget i 1869 er en av de mest populære destinasjonene for turister i Europa, og har rundt 1,3 millioner besøkende i året. Foto: AFP

31-åringen skal ha fortalt kvinnene at han skulle ta dem med til et sted som hadde bedre utsikt over slottet, da han dyttet Liu i bakken og angivelig voldtok henne.

Etter at Chang forsøkte å gripe inn, skal han ha dyttet henne ned i en kløft.

Etter voldtekten skal mannen ha kvalt Liu og dyttet henne ned i den samme kløften, mens hun var bevisstløs.

Raskt pågrepet

Den 31 år gamle mannen forsøkte å rømme fra stedet etter overfallene, men ble raskt pågrepet av tysk politi.

Han ble siktet for drap, voldtekt med fatale følger, drapsforsøk og for å ha bilder av seksuelle overgrep mot barn.

Påtalemyndigheten sa at de sikret en bærbar PC og mobiltelefoner fra den tiltalte, hvor dette materiale lå.

Ifølge Associated Press svarte ikke 31-åringen på noen spørsmål under rettssaken, men bekreftet at uttalelsene var korrekte.

Forsvarsadvokaten sa i retten at hans klient ikke begikk sine handlinger med overlegg, men «handlet spontant» og var «dypt skamfull» over handlingene sine, ifølge BBC.