TV 2 og Canal Digital enige om midlertidig avtale

– Nå er jeg litt mørbanka. Det er sjeldent man forhandler i så mange timer, men når utfallet blir bra, så er det verdt det, sier Olav Sandnes, sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2.

Han bekrefter at TV 2 har blitt enig med Canal Digitals eier Telenor om en langsiktig avtale.

– Telenor er Norges største distributør. De har halvparten av norske husstander som kunder, og dermed er det ekstra viktig å sikre at vi har gode og solide avtaler med dem, sier Sandnes til NRK.

Ifølge Sandnes har partene kommet langt i å bli enige om både økonomi og viktige prinsipper rundt de respektive rollene som distributør og et redaksjonelt styrt mediehus.

– Dette var en veldig viktig avtale for oss. Telenor er en stor og viktig partner, som er med å finansiere norsk journalistikk og norske programmer i åra framover, og det er vi glade for at vi nå har fikset, sier TV-sjefen.

– Unngår svarte skjermer

– TO PARTER SOM HAR STRUKKET SEG LANGT: Tormod Sandstø, kommunikasjonsdirektør i Canal Digital er sikker på at partene er så nærme at de får en permanent avtale som sikrer at TV 2 også blir en del av Canal Digital i framtida. Foto: Bjørn H. Stuedal / Telenor

– Vi er glade for å kunne si til alle våre kunder og seere der ute at Canal Digital og TV 2 nå har kommet så langt i forhandlingene at vi er veldig nær en avtale, og vi unngår svarte skjermer. Nå blir Tv 2 også å finne for Canal Digital sine kunder i framtiden, sier Tormod Sandstø, kommunikasjonsdirektør i Canal Digital til NRK.

På tross av enigheten i kveld trenger partene likevel mer tid til å lande en endelig avtale:

– Vi har noen detaljer som gjenstår. Dette er en stor avtale som går over flere år, men det viktigste er at nå har partene kommet så nære at vi skal unngå svarte skjermer, og det er vi selvfølgelig glade for, ikke minst med tanke på landskampen som begynner litt seinere i kveld.

– Vi er to parter som har strukket seg langt, og det har vi klart, sier Sandstø.

Canal Digitals kunder sto lenge i fare for å miste TV 2s kanaler. Forhandlingene har i stor grad handlet om prisen Canal Digital må ut med og hvor stor del av TV2s totale tilbud de kan vise.

I tillegg har man forhandlet om i hvilken grad Canal Digital kan styre hvordan TV2-innhold skal presenteres på Canal Digitals nettsider og TV-bokser.

Tidligere forhandlet TV-kanalene og distributørene stort sett om pris. Men ettersom skillet mellom nett og TV gradvis viskes ut, blant annet gjennom utvikling av strømme-TV, har denne typer forhandlinger blitt stadig mer komplisert.

Mister kunder

Telenor-eide Canal Digital har den siste tiden opplevd at kunder har strømmet til konkurrentene av frykt for å bli møtt med svarte skjermer når man vil se de ulike TV 2-kanalene.

RiksTV, som for øvrig er eid av både TV 2, Telenor og NRK, melder om betydelig økning i salget av nye abonnementer i takt med den økende medieomtalen av forhandlingene mellom TV 2 og Canal Digital, skriver Kampanje.

– Det vi ser er at en større andel enn vanlig er kunder som kommer fra Canal Digital, sier Ole-Andre Skarbøvik, kommersiell direktør i RiksTV.