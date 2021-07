En fersk NHO-rapport forteller at næringslivet er på sitt beste siden koronaen inntraff Norge. Det er likevel ikke godt nok for turistnæringen i Finnmark, Troms og Vestland, som fortsatt sliter.

– Vi skjønner ikke hvordan dette skal gå. Det er fortvilende og problemene våre er på ingen måte løst. Dette var i utgangspunktet første uken med fulle hus. Men så viste det seg at deler av landene vi hadde fått bestillinger fra ble røde og oransje.

Det sier André Larsen, daglig leder i Seiland Explore.

Familiebedriften ble startet i 2005 og lever av havfisketurisme, i tillegg til å drive landhandelen i Hønseby – lokalsamfunnets sosiale treffpunkt.

Det er utenlandske turister fra land som Tyskland, Estland og Finland som har vært de viktigste kundene de siste årene, ifølge Larsen. Da deler av Finland ble oransje rant det inn med avbestillinger. Også turister fra Tyskland og de baltiske statene som bestilte i mai, har avbestilt.

– Dette er fortvilende, vi hadde ikke regnet med at det ble stopp igjen. Vi klarer ikke et år til uten drift på anlegget. Nå gjelder det å holde seg i live til neste år. Vi håper norske turister etterhvert reiser lenger enn til Lofoten og Troms, sier Larsen.

Her er hvithvalen Hvladimir på besøk i 2019, et år Seiland var fullt av havturister. Foto: Tor Espen Olaussen

– Men man må se muligheter. Enten kan man legge seg ned å dø eller satse videre, konstaterer Larsen.

Til vinteren satser han på å arrangere bedriftsturer for ansatte.

– Hvis ikke bedriftsmarkedet tar seg opp, ser det svart ut. Vi kan ikke annet enn å håpe på at bedriftene igjen begynner å arrangere sosiale turer med ansatte, sier Larsen.

– De norske turistene drar ikke lenger enn Senja

Ferske tall fra NHOs medlemsundersøkelse – som sendes ut til organisasjonens medlemsbedrifter på tvers av et bredt spekter av bransjer i hele landet – viser at et de fleste bedriftene beskriver både nåsituasjonen og fremtidsutsiktene som gode.

Regiondirektør i NHO Arktis, Målfrid Baik, er likevel tydelig på at reiselivsnæringen i Troms og Finnmark går en usikker høst og vinter i møte. Det skaper stor bekymring.

Baik sier samtidig at det samlet er økende optimisme blant bedriftene i nord. Blant annet gjør sjømatnæringen det bra i regionen.

I Troms og Finnmark melder 21 prosent av NHO-bedriftene at den generelle markedssituasjonen er dårlig, mot landsgjennomsnittet på 13 prosent. Det er særlig turistnæringen som fortsatt sliter.

Ifølge Baik er over halvparten av kommunene i regionen mer reiselivsavhengig enn landsgjennomsnittet.

– Når vi har vi vet at 40 prosent av de utenlandske turistene på vinterstid kommer utenfor EU, så skjønner man at det tar en stund til de kommer tilbake. Vi kommer til å få større geografiske forskjeller i hvem som sliter innenfor reiseliv, sier Baik i NHO Arktis.

Regiondirektør i NHO Arktis Målfrid Baik er bekymret for turistnæringen. Foto: Moment Studio

Før koronaen var én av fem turister i Troms og Finnmark fra Asia eller Oceania. En femtedel av de igjen var fra Kina.

– De norske turistene drar ikke lenger oppover enn Senja. Vi er spent på om de kommer seg lenger oppover utover sommeren. En sommer redder uansett ikke hele næringen, sier Baik.

I dag melder NHO-bedriftene i Troms og Finnmark om et bookingnivå som er på 68 prosent sammenlignet med et «normalår».

– Om nordlysturismen uteblir. Da blir det virkelig skummelt. Kostnadene er bunnskrapet, mener Baik.

Ifølge NHO Arktis hadde turismen i regionen sterkest vekst i landet, i årene før korona. Regiondirektøren mener vinterturismen tok av for få år siden, og bidro sterkt til veksten. Hun mener det har vært avgjørende for å sikre helårlige arbeidsplasser.

– Går gjennomgående godt i norsk næringsliv

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO, forteller at årsaken til at Troms, Finnmark og Vestland, skiller seg negativt ut undersøkelsen, er deres relative avhengighet av reiseliv.

– Store deler av reiselivet vårt er basert på opplevelser og framvisning av flott natur til utenlandske turister. Når de enten ikke får lov, eller ønsker å komme, eller pålegges karantene, så blir det lavere omsetning av den grunn. Det treffer da særlig reiselivsbedriftene i de delene av landet.

Sjeføkonomen er likevel tydelig på at det går langt bedre i norsk økonomi, også innenfor reiselivsnæringen.

– Nå har vi de beste målingene siden vi startet å spørre siden koronaen traff Norge. Omsetningen er på vei opp, ansettelsene på vei opp, og konkursfrykt og betalingsvansker er på vei ned, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO.

Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO. Foto: Berit Roald

Dørum forteller at arbeidsledigheten vil fortsette å falle, om vi skal tro bedriftene.

– Det går gjennomgående godt i norsk næringsliv. To av tre sier de har en omsetning på eller over normalen, fortsetter Dørum.

Dørum sier det er avgjørende å få kontroll på smittesituasjonen i Norge og utlandet, slik at restriksjoner kan fjernes, og næringslivet kan drive som normalt.

– Vi tror det vil ta tid før disse bedriftene er tilbake til normalen. Sånn svarer de selv også. Mange av dem tror ikke de er tilbake til omsetningen de hadde før korona, før i 2022, eller kanskje enda senere enn det, sier Dørum.

NHO-rapporten kort oppsummert:

Bedringen fortsetter for norsk økonomi. I juni oppga 61 prosent av bedriftene omsetning på eller over normalen, i juli var andelen 68 prosent. I motsatt ende er det en halvering av andelen bedrifter som oppgir mer enn halvert omsetning, fra ni prosent i juni, til fem prosent i juli.

Klart flere bedrifter svarte at de økte sysselsettingen fra juni til juli enn andelen som svarte at de reduserte den. I alle bransjer er det en overvekt av medlemsbedrifter som svarer at de skal øke sysselsettingen de neste tre månedene.

Stadig færre bedrifter frykter konkurs. I april meldte 14 prosent av medlemsbedriftene om konkursfrykt. I juli har det falt ned til åtte prosent.