Trusler mot NRK: Lisenskontoret og programledere mest utsatt

Nå foreligger resultatet av en spørreundersøkelse sendt ut til NRKs medarbeidere i januar, om hvilke reaksjoner de får fra publikum.

Det er NRKs lisenskontor som får gjennomgå mest av alle avdelinger. 38 prosent av de som jobber der svarer at de har mottatt trusler og trakassering.

I Nyhetsdivisjonen svarer 29 prosent at de får slike ubehagelige og truende meldinger, og programlederne er spesielt utsatt. I NRK Sapmi er det 18 prosent som svarer at de har vært utsatt for slike ubehagelige episoder.

Programleder Ole Torp sier det er særlig når han snakker om innvandring eller klima det topper seg.

– Det har ikke blitt så mye verre den siste tiden, det har holdt seg på et lavmål lenge, sier Torp.

K-sjefen ikke overrasket

«Har du mottatt eller blitt utsatt for noen form for vold, trusler, trakassering eller uønsket oppmerksomhet knyttet til jobben din i NRK de siste to årene?».

Totalt svarer 13 prosent i NRK, eller 343 medarbeidere i denne undersøkelsen at de har opplevd en eller annen form for vold, trusler eller uønsket oppmerksomhet fra publikum.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er ikke overrasket over tallene.

– Vi ser jo med fremveksten av sosiale medier, så er vi mer tilgjengelige. Det er jo også en god ting at publikum kan reagere journalistikken vår, men vi ser også at det er lettere å komme med den type ting som vi kan kalle trakassering, sier han.

38 prosent sier ikke ifra

Sidsel Avlund er fagansvarlig for journalistsikkerhet i NRK. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det som forekommer mest er trakassering og sjikane. Men det er en god del medarbeidere i NRK som blir utsatt for uønsket oppmerksomhet, stalking og faktisk trusler om vold og noen få eksempler på vold, sier Sidsel Avlund, fagansvarlig for journalistsikkerhet i NRK.

Hele 38 prosent av alle som har opplevd trusler om vold eller uønsket oppmerksomhet fra publikum de to siste årene har ikke sagt ifra om det.

Kringkastingssjefen sier at han ønsker flere skal varsle om det de opplever.

– Det finnes en grense

– Nå skal vi følge opp denne undersøkelsen og se på utviklingen. Hovedhensikten med dette det er å sørge for at vi jobber godt med våre medarbeidere som utsettes for dette. Jeg tror særlig flerkulturelle og kvinnelige medarbeidere i NRK blir utsatt for dette, sier Eriksen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier hensikten med undersøkelsen er at de skal kunne se hvilken vei utviklingen går og forbedre seg der det trengs. Foto: Hans Cosson-Eide / NRK

Ole Torp sier det er klart at programlederne i NRK må tåle en del.

– Hvis man ikke tåler varmen fra komfyren så må man nesten gå ut av kjøkkenet, sier Torp.

– Det finnes likevel en grense for hva man må tåle. Jeg setter grensen ved personlig sjikane og trusler. I slike tilfeller skal man klage til sine sjefer og ta det videre til politiet, sier han.

