Jegere hetses og trues i sosiale medier

Skjellsordene hoper seg opp under bildene av drepte gauper, hunder som river i rovdyr, og jegere som poserer med byttet over skuldrene. Karakteristikker av typen jævla idiot, møkkafolk, ondskapsfullt, skammelig, ufyselig og lavmål går igjen.

Mye preller av, men andre kommentarer er vanskeligere å scrolle upåaktet forbi: «Håper dere dør i vådeskudd», og «Snart blir det jakt på dere i stedet».

– Jeg har slettet flere kommentarer for å skåne de som legger dem ut, fortalte jeger og podcast-programleder John Petter Mellingen til Trønder-Avisa, som først omtalte saken.

Fy fæn, hva ekle, primitive og stygge mennesker dere og deres støttere er!!! Å jage dem er en ting, å fremstille og feire det på en sånn måte her = 🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮 Kommentar på Jegerpoddens Instagrambilde

Foto: Instagram

Må få vise fram naturen

Mellingen sier til NRK at han har respekt for at enkelte har vanskelig for å forstå hvorfor de jakter, men at det må gå an å holde kritikken innenfor vanlig folkeskikk.

– Vi er ikke lystmordere. Derimot er vi veldig glade i naturen og dyrene i vår fauna, sier han.

Mellingen er bekymret for tendensen i dagens samfunn til å fjerne seg så langt fra naturen at man ikke engang kan vise bilder av et dødt dyr. Han oppfatter mennesker som en del av næringskjeden, og mener at det må være greit å vise frem menneskets rolle i naturen.

– Gaupa er noe som må forvaltes, både med tanke på reinsdyrnæringen og beitenæringen, sier Mellingen.

Så langt har han ikke anmeldt noen av truslene, men sier han vil vurdere det, særlig dersom det skulle gå utover andre i hans familie.

Foto: Instagram

Gir råd til jegere

Det hoper seg opp med henvendelser hos Norges jeger og fiskerforbund (NJFF) fra jegere som utsettes for grov hets og trusler. De ber om råd for hvordan de skal håndtere den negative oppmerksomheten.

– Vi vet at det finnes miljøer av jaktmotstandere som mobiliserer krefter og oppfordrer hverandre til å oppsøke jegerne i sosiale medier, sier Espen Farstad, kommunikasjonssjef i NJFF.

Foto: Instagram

Det er spesielt rovviltjegere det går utover i kommentarfeltene. NJFF oppfordrer dem til å politianmelde trusler.

Foto: Instagram

– Hvis man mener det er galt å skyte rovdyr får man rette skytset mot politikerne som har vedtatt bestandsmålene, og ikke mot jegerne.

NJFF vil ikke råde jegere til å la være å publisere jaktbilder, men oppfordrer dem til å tenke igjennom hvilke bilder de velger, og gjøre det på en respektfull måte.

Foto: Instagram

Oppfordret til å kommentere

Blant dem som har oppfordret til å kommentere bildene til jegerduoen i Jegerpodden er Nina Konst. Hun står bak Facebook-siden Grønnskalle, der hun skriver:

«Gaupa er sterkt truet. Konfliktnivået et skyhøyt. Hvorfor velge å posere med et slikt bytte? Folk blir forbanna av å se jegere posere med sjiraffer. Tror dere det er noe annerledes i Norge, når det gjelder våre sårbare arter?»

Konst skriver at trofébilder vekker avsky, da kommer også følelser til uttrykk.

Nina Konst synes det er provoserende når jegere poserer med utrydningstruede rovdyr de har skutt. Foto: Privat

«Men hetsing er ikke OK. At folk skriver at det er skammelig derimot, er ikke hetsing.»

Til NRK sier Konst at hun er lei seg for at dette har blitt en stor sak med hennes navn på.

– Jeg postet et innlegg i en lukket gruppe for dyrevernere, der jeg oppfordret til å kommentere provoserende jaktbilder av truede dyr. Det var aldri noen oppfordring om å hetse eller true, sier Konst.

Hun synes det er rimelig å kreve at bilder av ekte, blodige dyr fjernes når rovdyrmotstandere kan få fjernet en tegning av en ulv fra Tines melkekartonger.

– Er det bedre at jakt som dette holdes skjult for allmennheten?

– Jeg mener ikke at man aldri skal publisere bilder av jakt, men slike bilder provoserer og gjør frontene i debatten enda hardere.