Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Forrige uke ble det erklært forsvarlig av Folkehelseinstituttet (FHI) å ta opp igjen fotballtreningen på toppnivå i Norge. Men regjeringen holder tilbake.

– Fotball kan ikke favoriseres foran andre idrettsgrener, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Nå truer Arbeiderpartiets idrettspolitiske talsperson, Trond Giske, men at Stortinget vil kreve at Raja finner en løsning for fotballen.

MÅ ÅPNE: Trond Giske mener regjeringen må åpne for toppfotball ettersom FHI mener det er helsemessig forsvarlig. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Det er veldig merkelig at regjeringen hindrer oppstart av toppfotball når helsemyndighetene har sagt at det går bra. Jeg reagerer særlig på at Raja mener fotball ikke kan favoriseres foran andre idrettsgrener. Toppfotball er næringsliv som trenger hjelp som alle andre, sier Trond Giske i mandagens politiske kvarter.

Ordkrig om fotballstart

Giske forteller at han har stilt kulturministeren to spørsmål, ett knyttet til når breddeidretten kan gjenåpnes, gitt at unge i liten grad er smittebærere. Og ett om hvordan regjeringen skal bidra til å åpne opp for toppfotballen.

– Hvor sosialdemokratisk er det å åpen for at godt betalte fotballspillere skal kunne få spille før mange andre i samfunnet får komme i gang?

– Nå har frisører og hudpleiesalonger åpnet, kinoene og kulturarrangementer skal åpne. Man anser vel da at ordningene er smittevernfaglig ansvarlige. Men Høie sier at vi først må åpne for næringslivet deretter fotballen, mitt poeng er at fotball er en del av næringslivet, sier Giske.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener imidlertid en gjenåpning av fotball ennå ikke er forenelig med strategien om en kontrollert og prioritert gjenåpning av samfunnet.

– Jeg reagerer ikke på kravet om å åpne opp for toppfotballen, det jeg reagerer på er at beslutningen skal bli tatt før alle andre og at det ikke blir sett i sammenheng. Jeg har ikke sagt at fotball ikke er næringsliv, jeg har bare sagt at vi prioriterer i en rekkefølge. Vi har barn og unge først, og så prioriterer vi arbeidsplasser.

FOTBALLBØLLE: Bent Høie mener Trond Giske (Ap) er en fotballbølle som ikke tjener fotballen. Foto: Heiko Junge / Heiko Junge

Høie forklarer at han kalte Giske en fotballbølle fordi han er en fotballentusiast som ikke tjener fotballens sak.

Regjeringen har varslet at det torsdag vil komme nye avklaringer rundt mulighetene for gjennomføring av trening og kamper i norsk fotball.

Giske til Høie: – Mener du frisører er viktigere enn fotball?

– Ingen sa at skolen var viktigere da regjeringen åpnet frisørene og hudpleieklinikkene. Men hvis Høie mener at dersom vi åpner for toppfotballen uten publikum, så må man utsette skoleåpning – da skal vi lytte til det. Jeg er trygg for at regjeringen kommer til å snu på torsdag, sier Giske.

Han mener fotballen er særlig kritisk ettersom det er en milliardindustri med 3000 ansatte som skulle åpent for halvannen måned siden.

– Nå åpner vi kinoene, og jeg mener fotballen er viktigere.

– Mener du fotballen skal få åpne foran andre?, spør Høie.

– Hvis du mener frisører og hudpleie og kino er viktigere enn fotball er det helt greit, kontrer Giske.

Høie presiserer at samfunnet må åpnes kontrollert og at det ikke vil være å gå tilbake på noe som helst dersom regjeringen bestemmer seg for å åpne for fotball på torsdag.

– Det vil være en del av strategien om en gradvis gjenåpning.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja har tidligere sagt at de lener seg på rådene fra helsemyndighetene. Bjørn Guldvog, som er direktør i Helsedirektoratet, opplyste imidlertid overfor VG at de har fått beskjed om at en gjenåpning er et prioriteringsspørsmål regjeringen vil ta seg av.

IKKE FAVORISERE: Kulturminister Abid Raja mener fotballen på lik linje som alle andre idretter må vente med gjenåpning inntil videre. Foto: Berit Roald

– Nå er det sånn at det er veldig mange ulike aktiviteter som ønsker å starte opp, og da er det en prioritering som må gjøres. Den ønsker regjeringen å holde i. Neste uke vil det komme avklaringer om dette, sa Guldvog til VG.