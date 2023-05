Travel natt til 18. mai for politiet over heile landet

Med Kristi himmelfartsdag på 18. mai, var det enkelte som valde å feire nasjonaldagen litt ekstra i år. Allereie onsdag ettermiddag og kveld blei det meldt om mykje fyll og bråk fleire stadar i landet.

I Bergen blei det blant anna meldt om fleire slagsmål i sentrum. Bråket heldt fram inn i timane etter midnatt, før det byrja å roe seg utover natta, seier operasjonsleiar Steinar Husvik i Vest politidistrikt.

– Det har vore periodar med mykje folk ute. Mange har vore rusa og det har vore ein del bråk. Fire personar har måtte overnatte i arresten på grunn av fyll og bråk.

Politiet Bergen måtte løyse opp i bråk onsdag kveld. Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

Men ei gruppe ser ut til å ha gjort seg ferdig med festinga før nasjonaldagen, seier han.

– Russen har vi ikkje hatt eitt einaste oppdrag på i løpet av natta. Så der verkar det som om lufta har gått litt ut av ballongen.

Tekne med kniv i Oslo

Også i Oslo har det vore ei ein del bråk og amper stemning i gatene. Det har vore meldt om fleire slagsmål i løpet av natta. Blant anna måtte to personar på legevakta etter eit slagsmål mellom fire personar på Schous plass.

To personar blei også gripne og køyrde i arresten i Oslo etter at dei blei tekne med kniv på St. Hanshaugen.

– Det har vore mange oppdrag og mange telefonar inn i løpet av natta. Det har vore fleire slagsmål og amper stemning, men det har roa seg etter kvart, seier operasjonsleiar Tor Gulbrandsen til NRK.

Politiet i Oslo måtte rykke ut på fleire oppdrag på nasjonaldagen og natt til 18. mai. Her frå Oslo S onsdag kveld. Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

Også i Oslo har fleire personar overnatta i arresten, seier han.

– Men når vi har så mykje å gjere som vi har hatt i natt, har vi ikkje kapasitet til å gripe alle. Då tek vi i bruk andre metodar, som å vise folk bort frå eit område. Det har fungert for mange.

Fyll og bråk i sør og nord

Tidleg onsdag morgon meldte Sør-Vest politidistrikt, som omfattar Rogaland og delar av Agder og Vestland fylke, også om ei svært travel natt med mange hendingar.

Ifølge ei melding på Twitter hadde dei då handtert over 100 oppdrag gjennom natta. Det dreidde seg i hovudsak om bråk som har ført til at folk har fått forstyrra natteroa, fyll og bortvisingar.

I Fredrikstad samla hundrevis av ungdommar seg i sentrum onsdag ettermiddag. Foto: Benjamin Vorland Andersrød / NRK

Medan politiet i Agder melder om fleire personar som har blitt viste bort på grunn av fyll og bråk. Enkelte følgde ikkje pålegget, og måtte difor overnatte i arresten.

Ein person blei også meldt for køyring i ruspåverka tilstand, skriv politiet på Twitter. To parkerte bilar fekk skadar under køyringa.

Troms politidistrikt melder også om fleire slagsmål og fyll. Fire personar har måtte overnatte i arresten i Tromsø, seier operasjonsleiar Per Arve Aas.

– Det har kome ein del meldingar om heimefestar og forstyrring av natteroa. Men vi har ikkje hatt kapasitet til å rykke ut til alle desse, så mykje av dette har blitt nedprioritert, seier han