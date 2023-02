To norske frivillige skadd i bombeangrep i Ukraina

– Det er en situasjon du ikke har lyst til å komme i. Håpet er at han skal få komme hjem til Norge.

Det sier Sander sin mor, Grethe Sørsveen på telefon til NRK.

Sander Sørsveen og hans mor Grethe Sørsveen. Foto: privat

For få timer siden fikk hun den vonde beskjeden om at hennes sønn er skadet og fraktet til sykehus i Ukraina.

– Sander ble skada, hans kollaga Simon ble skada og pasienten de skulle hente døde.

Frivillige hjelpearbeidere

Sander Sørsveen jobber som frivillig medic-er i Ukraina. Torsdag var han og kollega Simon Johnsen i Bakhmut for å evakuere skadde etter russiske angrep da det smalt like ved dem.

– Vi er begge på vei ut i ambulanse for behandling. Vi ble truffet direkte i dag, rett på. De jævlene, skriver Simon Johnsen til VG.

– Helt jævlig. Jeg er bare glad jeg puster og lever. Flere døde, fortsetter han.

Utenriksdepartementet svarer til NRK at de er kjent med saken.

Er våken

Grethe Sørsveen forteller til NRK at hennes sønn nå ligger på sykehus, men at han ikke skal ha noen blødninger i indre organer.

Sørsveen sier at hun har snakket med sin sønn og fått vite at han har brannskader på 30-40 prosent av kroppen og har en del splinter i kroppen.

Han skal være våken og responderer på alt rundt seg, sier hun.

Sander har selv lagt ut videoer fra Ukraina. Du trenger javascript for å se video. Sander har selv lagt ut videoer fra Ukraina.

Sørsveen er under utdanning for å bli ambulansearbeider, det bekreftet han i et intervju på Lindmo på NRK.

Johnsen jobber til vanlig ved klinikk for akuttbehandling ved Ålesund sykehus.