To av tre søkere til lærerstudiet strøk i matte

Regjeringen skjerpet i fjor karakterkravet til lærerstudentene, og krevde minst karakteren fire i matematikk for å kunne ta fatt på utdanningen.

Flesteparten når ikke opp

Studenter som har karakteren tre fra videregående får tilbud om et forkurs før studiestart for å forbedre karakteren.

I fjor strøk 75 prosent av studentene som deltok på forkurset, og tall Utdanningsnytt har fått fra Kunnskapsdepartementet, viser at strykprosenten fortsatt er høy.

Av 441 deltakere, bestod kun 149. Det gir en strykprosent på 66,2 prosent. Stryk i dette tilfellet vil si at studentene ikke klarte å forbedre karakteren sin til fire eller bedre, som er kravet for å ta fatt på lærerutdanningen.

Totalt hadde 1042 studenter meldt seg på forkurset, men under halvparten gikk opp til eksamen, ifølge Khrono, nettavisen til Høgskolen i Oslo og Akershus.

Fornøyd med utviklingen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er glad for at strykprosenten er lavere i år enn i fjor.

– Jeg synes det er veldig bra at det nå er flere som klarer å komme over den terskelen det er å komme inn på lærerutdanningen. Og selv om vi har gjort det vanskeligere å komme inn, har vi flere søkere til grunnskolelærerutdanningen enn i årene mellom 2005 og 2011, sier Isaksen til NRK.

– Det er mulig å ha høye ambisjoner og krav, og samtidig få nok kvalifiserte søkere, mener Isaksen.

Krever at karakterkravet fjernes

SYND: Hedda Eia Vestad i Pedagogstudentene mener regjeringen fratar norske elever tilgangen på potensielle lærertalenter. Foto: Willy Hage / NRK

Leder i Pedagogstudentene Hedda Eia Vestad mener det blir galt av regjeringen å kun stille karakterkrav i matematikk, og mener kravet må fjernes.

– Regjeringen fratar elever i norsk skole tilgang på gode kvalifiserte lærere. Det er synd å se at vi mister så mange potensielle lærertalenter som vi har stort behov for, sier Eia Vestad til Utdanningsnytt.

Det er ikke kunnskapsministeren enig i.

– Dette kurset er en sikkerhetsventil. Selv om du har tre i matematikk fra videregående, så får du sjansen til å kvalifisere deg og likevel bli lærer, sier Isaksen.

Vestad sier til NRK at hun mener kurset har for dårlig standard og mener det heller burde stilles krav om fire i snitt for å komme inn på lærerstudiet.

– Da stiller man et smartere krav som sier mye mer om hvem du er når du kommer inn, sier Vestad.

Isaksen er åpen for å se på andre måter å vurdere hvilke studenter som er kvalifisert til å bli lærer.

– Målet vårt er at man skal ha 4 i norsk, engelsk og matematikk. I fremtiden kan det være vi også skal ha enda strengere krav. Vi er opptatt av å rekruttere lærerne fra de beste studentene i Norge.