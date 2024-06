To år siden 25. juni-terroren: – Vi må ta tryggheten tilbake

En varm juninatt i 2022 sitter Henning Meling og venner på uteserveringen på London Pub. Så smeller det av skarpe våpenlyder.

– En kar foran meg detter fra stående til liggende. Jeg ser at folk har bøyd seg og én roper «dette er alvor», forteller han.

Bildene fra den skjebnesvangre natten sitter fortsatt klart i minnet.

FØLGER HAM: Henning Meling blir stadig konfrontert med minnene fra den dramatiske juninatten.

Meling berger seg i sikkerhet. De neste timene går med til hektisk aktivitet på sosiale medier for å sjekke om kjente er i trygghet.

– Når jeg ikke har snakket med folk på en stund, dukker meldingssekvensene fra den natten opp, og det er like rart å se det hver gang, sier Meling, som er styremedlem i støttegruppa 25. juni.

Han er en av mange som har møtt opp på toårsmarkeringen for terrorangrepet 25. juni.

LA NED BLOMSTER: F.v.: Politikerne Marian Hussein (SV), Seher Aydar (Rødt), Henrik Asheim (H) og Dag Inge Ulstein (KrF) legger ned blomster under minnemarkeringen for terrorangrepet 25. juni 2022 i Oslo tirsdag. Foto: Geir Olsen / NTB

To personer mistet livet og over 20 ble skadet da Zaniar Matapour åpnet ild mot utestedene Per på Hjørnet og det skeive utestedet London Pub.

Under rettssaken i vår mente påtalemyndigheten at angrepet var grov terror og rettet mot skeive.

I RETTEN: Zaniar Matapour på tiltalebenken i Oslo tingrett. Han kan få en historisk høy straff for angrepet. Foto: Lise Aaserud / NTB

Aktoratet hevder at flere liv kunne gått tapt, om ikke maskinvåpenet hadde kilt seg, og Matapour ble overmannet av sivile.

Det er lagt ned påstand om en historisk høy straff på 30 års fengsel med forvaring for Matapour.

Vil ta tilbake tryggheten

Minnemarkeringen onsdag startet med folketog fra Stortinget som ble avsluttet med blomsternedleggelse utenfor Per på Hjørnet.

Kulturminister Lubna Jaffery (Ap) sier det er viktig å ikke glemme hva som skjedde for to år siden.

– Vi ble angrepet. Kjærligheten ble angrepet. Det var den skeive bevegelsen som først og fremst ble angrepet, men vi må alle vise at vi står i solidaritet med den skeive bevegelsen.

TRYGT FOR SKEIVE: Det var Oslo-ordfører Anne Lindboe (H) sin appell på minnemarkeringen. Foto: Geir Olsen / NTB

Ordfører Anne Lindboe (H) deltar i solidaritet med skeive, og for at Oslo skal være en trygg by.

– Mange i det skeive miljøet har mistet tryggheten sin. Den tryggheten må vi ta tilbake, sier hun.

TIL MINNE: Det ble lagt ned blomster til minne om ofrene utenfor Herr Nilsen. Foto: Geir Olsen / NTB

Forrige uke sa PST at de fortsatt registrerer trusler mot Pride, men antallet er mindre enn i fjor.

– Det er registrert trusler som grenser opp mot det som er ulovlig, som å true med terror, sa seniorrådgiver Eirik Veum i PST til Aftenposten.

Oslo-politiet bekrefter det samme bildet, som like før inngangen til pride-uken ikke hadde registrert konkrete, alvorlige trusler.

RØRT: Det ble følelsesladet da Espen Aleksander Evjenth talte under minnemarkeringen. Foto: Geir Olsen / NTB

Kjempet mot tårene

Espen Aleksander Evjenth leder Støttegruppa 25. juni. Da han talte på minnemarkeringen onsdag kjempet han mot tårene

Til NRK sier han at angrepet er noe han tenker på hver eneste dag.

– Det er scener fra 25. juni for to år siden, scener fra rettssaken, de folkene vi har mistet og de som har fått livet forandret av terroren, sier Evjenth.

Dommen i Matapour-rettssaken ventes å komme neste uke. Evjenth håper avgjørelsen kan bli et steg videre for de som ble rammet av 25. juni-terroren.

– Vi er spent på hva utfallet blir. Vi håper virkelig det blir noe som føles tydelig og rettferdig, sier han.