– Det er med dyp sorg vi har mottatt beskjeden om at Yngve Hågensen er død etter et kort sykeleie, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Hågensen døde 84 år gammel, etter kort tids sykdom.

– Han var en markant LO-leder og en ruvende skikkelse i norsk arbeiderbevegelse, sier Følsvik.

I 2017 mottok han LOs hederspris.

Yngve Hågensen under overrekkelsen av LOs hederspris i 2017. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det var FriFagbevegelse som først omtalte saken.

– Holdt på engasjementet og temperamentet hele livet

Statsminister Jonas Gahr Støre omtaler Hågensen som «usedvanlig klok og kunnskapsrik» i en uttalelse til NRK.

– Han var uredd og hadde et sterkt engasjement for arbeidsfolk, og ikke minst for internasjonal solidaritet. Jeg husker ham som usedvanlig klok og kunnskapsrik, sier statsministeren.

Støre sier han mottok beskjeden om Hågensens død med stor sorg.

– Jeg møtte Yngve med jevne mellomrom de siste årene. Han var alltid full av vilje, varme og energi. Han delte gode innspill og oppmuntring. Yngve holdt på engasjementet og temperamentet hele livet ut.

– Han var barnehjemsgutten som ble en av arbeiderbevegelsens mest markante og betydningsfulle skikkelser.

Yngve Hågensen på talerstolen under representantskapsmøtet i Folkets Hus i 1999. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Barnehjemsgutten som ble LO-leder

Hågensen ble født i Vardø 13. juli 1938. I løpet av barndommen bodde han på flere barnehjem, både i fødebyen Vardø og i Bærum etter krigen.

Han kom til Halden som 15-åring og ble etter hvert ansatt ved Saugbrugsforeningen.

I 1969 ble han ansatt som distriktssekretær i Møre og Romsdal, før han ble valgt som LO-sekretær på kongressen i 1977.

I 1989 erstattet han Leif Haraldseth som LO-leder.

– Yngves liv var et viktig stykke norsk historie med mye dramatikk, men også med mye humor, varme og fellesskap. Jeg kommer til å savne gløden hans, kraftuttrykkene og det strie bukkeskjegget, sier Følsvik.

AUFs sommerleir på Utøya i 2016. AUF-leder Mani Hussaini og tidligere LO-leder Yngve Hågensen Foto: Krister Sørbø / NTB

Stoltenberg: – En kjempe

Nato-sjef og tidligere statsminister Jens Stoltenberg omtaler Hågensen som en kjempe.

Stoltenberg var statsminister samtidig som Hågensen var LO-leder.

– Hans store engasjement sprang ut av en bakgrunn som gjorde at han alltid stilte seg på de svakestes side. Han var visjonær og jordnær på samme tid, uttaler Stoltenberg til Dagbladet.

– Han var den enestående kombinasjonen av en som sto opp – og en som kom andre i møte, legger han til.

– I dag går tankene mine til hans familie og venner, og til en hel bevegelse som minnes ham i dyp takknemlighet.

Yngve Hågensen og Jens Stoltenberg under et møte på Gol i 2000. Foto: Lise Åserud / NTB

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, sier til NTB at Hågensen var en «ruvende skikkelse».

– Hågensen var en samfunnsbygger som hadde stor respekt i alle leirer. Våre tanker og medfølelse går til familien og hans nærmeste, sier han.

En hardtslående leder

Følsvik sier det er Hågensen vi kan takke for at vi har fem ferieuker.

– Det var også under hans ledelse at LO-kjempet fram den femte ferieuken, sier hun.

– Han var en av arkitektene bak det såkalte solidaritetsalternativet på begynnelsen av 1990-tallet, som bidro til at Norge kom ut av den økonomiske krisen og en historisk høy arbeidsledighet, heter det uttalelsen.

Yngve Hågensen fotografert da LO og Akademikernes Fellesorganisasjon inngikk det som ble omtalt som et historisk samarbeid. Foto: Morten Holm / NTB

Hågensen satte også spor etter seg for sin selvstendige og ofte kritiske holdning til ledelsen i Arbeiderpartiet.

Han hadde lenge også et anstrengt forhold til daværende statsminister Gro Harlem Brundtland.

Han ble omtalt som en åpen, direkte og til dels hardtslående LO-leder.