Like før koronaepidemien brøt ut for alvor i Europa, besøkte NRK Royal Marsden Hospital i London hvor fem pasienter deltar i et prøveprosjekt.

Sykehuset behandler kun kreftpasienter, og det er her behandlingsmetoden testes ut på syke mennesker for aller første gang.

Metoden, som er utivklet i Norge, går ut på at man kombinerer mikrobobler i blodet med ultralyd. Målet er å gi pasienten større effekt av cellegiften.

– Krysser fingrene

En av de fem pasientene som har sagt seg villig til å delta i studien, er Paul Smith. 56-åringen bor like utenfor London. Han fikk tarmkreft i juli 2017.

-Jeg har uhelbredelig leverkreft, derfor er jeg med som forsøksperson, sier Smith. Foto: Paal Wergeland / NRK

– Jeg er diagnostisert med tarmkreft med uhelbredelig spredning til lever. Jeg har operert tarmkreften, den er fjernet, men uheldigvis er leverkreften umulig å kurere. Nå får jeg palliativ behandling, altså stabiliserende og smertelindrende behandling. Derfor er jeg med på forsøket.

Merker du behandlingen?

– Nei, når du først er plugget til, kjenner jeg ingenting. Du kan få litt kjemisk smak i munnen først, men det er ganske smertefritt.

På sykehuset får han cellegift kombinert med mikroboblene. I dag er hans fjerde og siste runde med den nye medisinen. Etter noen uker skal han ta en MR for å sjekke om det har effekt på kreften eller ikke.

– Det ville vært fint om det skrumper svulsten min, eller om det holder seg stabilt. Så får vi se hva det ender med. Jeg krysser fingrene, sier Smith.

Første pasienter testes nå

Akkurat nå foregår altså den første kliniske testingen av den nye behandlingsmetoden på pasienter ved Royal Marsden Hospital i London.

– Dette er et veldig spennende prosjekt. Vi prøver å øke virkningen av cellegift i pasientenes svulster. Vi prøver å kartlegge sikkerheten og virkningen på pasienter. I første omgang tester vi behandling på fem pasienter, sier Udal Banerji, avdelingsdirektør ved Institute of Cancer Research.

– De første pasientene som vi tester på har leverkreft, sier avdelingsdirektør ved Institute of Cancer Research. Foto: Ketil Kern / NRK

– Det som gjør det så spennende er at hvis man lykkes med denne metoden, vil man i fremtiden kunne gi høydose-cellegift direkte i svulster, uten store bivirkninger i hele kroppen, sier han.

Øker effekten av cellegift

Det er det norske selskapet Phoenix Solutions som har utviklet behandlingsmetoden. Bakgrunnen er at dagens bruk av cellegift er ineffektiv.

Ved tradisjonell behandling sprer cellegiften seg til hele kroppen. Dermed blir også friske celler ødelagt, og mange sliter med store bivirkninger under og etter behandling.

Hva er den store fordelen med behandlingsmetoden?

– Vi ser for oss at det kan komme på markedet i 2024, sier Per Christian Sontum, daglig leder i Phoenix Solutions. Foto: Inger Lee / NRK

– Det er at vi kan bruke et legemiddel som vi vet virker mot et gitt sykdomsbilde, og øke effekten av det legemiddelet med en metode som dette. Hvis vi er i stand til å oppnå noenlunde samme effektnivåer som vi har sett i prekliniske dyreforsøk, er det klart at dette kan bli en viktig ny behandling av en rekke kreftsykdommer, mener Per Christian Sontum, daglig leder i Phoenix Solutions.

For øyeblikket er det pasienter med levermetastaser fra tykktarmskreft behandlingsmetoden testes på for første gang. Det er altså pasienter med kreftspredning til lever fra en primærsvulst i andre organer.

På sikt er håpet at behandlingen kan brukes på andre krefttyper.

–Ja, absolutt. Vi har veldig gode data på bukspyttkjertelkreft, lever, bryst og prostata, sier Sontum.

Målet med den nye medisinske metoden er at cellegiften skal treffe kreftsvulsten mer presist.

Slik virker det

– Når cellegift er injisert, er blodåreveggen en av de største barrierene for at legemiddelet skal virke. Den er så tett at legemiddelet ikke kommer ut og treffer kreftcellene, forklarer Sontum.

Med den nye metoden sprøyter man også mikrobobler inn i blodbanen. Når disse boblene nærmer seg kreftsvulsten benyttes ultralyd for å danne en stor boble.

Bilde av hvordan det ser ut inn i blodårene når medisinen og ultralyd virker sammen med cellegift. Foto: Ketil Kern / NRK

– Når man da påfører ytterligere ultralyd, trekker og drar den på cellene i blodåreveggen. Så åpner det seg opp små porer og det gjør at cellegiften treffer kreftcellene i svulsten på utsiden av der vi bruker ultralyden, sier Sontum.

-Bitte små bobler sprøytes inn i blodårene forklarer Sontum. Foto: NRK

Norge i verdenstoppen

Lege og professor, Odd Helge Gilja, jobber som leder i Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd. Ved Haukeland universitetssykehus i Bergen har de allerede gjennomført en studie med bruk av ultralyd i kreftbehandling. Gilja forteller at Norge ligger langt fremme.

Vi starter kliniske tester av den nye behandlingsmetoden i mai, sier leder i Nasjonal kompetansetjeneste for gastroenterologisk ultralyd, Odd Helge Gilja. Foto: NRK

– Norge ligger helt i verdenstoppen. Her ved Haukeland gjorde vi verdens første behandling hvor vi kombinerte ultralyd-mikrobobler og cellegift mot kreft i bukspyttkjertelen. Denne studien var en døråpner mot andre miljøer i verden og har også vært en døråpner for dette norske firmaet som har et nytt og lignende konsept, sier Gilja.

Han forteller at de nå skal gå i gang med kliniske tester også i Norge.

– Vi går i gang nå med å teste ACT-prinsippet til Phoenix solution i Norge. Bergen og Oslo er de første stedene som skal forsøke dette.

Etter planen skulle pasient-testingen i Norge ha startet opp med pasienter som har spredning fra tykktarm til lever i mai. Men på grunn av koronaepedemien, er alle kliniske studier satt på vent.

Rutinebehandling er det et godt stykke frem til. Det må til omfattende studier med kontrollpersoner for å avgjøre hvor effektiv den nye behandlingsmetoden er.

– Det er for tidlig å si hvor mye vi kommer til å bruke denne metoden, men foreløpige data er veldig lovende, avslutter Gilja.