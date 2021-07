Terje (61) kan bli første norske turist i verdensrommet

Da Sir Richard Branson (71) landet trygt på rullebanen med sitt romfartøy 11. juli åpnet Terje Olsen (61) champagnen hjemme i Norge.

Branson, som Olsen omtaler som en venn, fikk guttedrømmen oppfylt. Den vellykkede ferden gjør også at Terje er et skritt nærmere det samme.

Han skålte for begge.

Forventer turister i rommet i 2022

I juni fikk Bransons selskap Virgin Galactic lisens for å fly passasjerer til rommet fra de amerikanske luftfartsmyndighetene FAA. Selskapet har uttalt at de forventer å sende de første turistene opp i rommet i 2022.

ROM OG TID: Richard Branson oppfyller sin barndomsdrøm. Du trenger javascript for å se video. ROM OG TID: Richard Branson oppfyller sin barndomsdrøm.

– Jeg vet at ting skjer fort når testflightene går bra. Nå ser det mer og mer ut som det blir neste år. De hadde ikke tatt med Richard opp om de ikke var sikre på at det gikk bra. Nå blir det spennende å se hva som skjer det neste halvåret, sier Olsen til NRK.

Ni år gammel fulgte han NRKs dekning av månelandingen på familiens nye fjernsyn i Hakadal. Da Neil Armstrong tok sine første skritt på månen begynte Terje å tenke på hva han kunne gjøre for å komme opp i verdensrommet.

– Jeg var vel den eneste på gymnaset som valgte russisk som tredjespråk for å skille meg ut. Jeg begynte å følge med på hva en sivil person burde gjøre for å ha muligheten til å bli med en romferge og har hele tiden hatt et håp om å få det til. Men jeg trodde ikke det skulle ta så lang tid, sier Terje 52 år senere.

VENNSKAP: Terje deler lidenskapen for romfart med Richard Branson. Foto: Privat

Fikk hjelp av Niki Lauda

Barndomsdrømmen om verdensrommet bidro til at Richard Branson i 2004 grunnla sitt eget romselskap. Nyheten gikk verden rundt – og vekket liv i Terjes guttedrøm.

Men Bransons planer om romturisme var på idéstadiet – og Terje ante ikke hvordan han skulle komme i kontakt med en av verdens rikeste menn.

I 2008 øynet han en mulighet da han ved en tilfeldighet så den britiske milliardæren spise lunsj med den nå avdøde Formel 1-legenden Niki Lauda.

FARTSGLAD: Interessen for Formel 1 gjorde at Terje Olsen kom i kontakt med Niki Lauda, og deretter Richard Branson. En rekke ganger har han sett Formel 1-løpet i Monaco fra milliardærens yacht i havna. Foto: Privat

– Da ringte jeg Lauda, som jeg kjente, og spurte om han kunne sette meg i kontakt med Branson. Han sa han skulle se hva han kunne gjøre, men jeg hørte ikke noe mer og regnet ikke med at noe mer skulle skje.

Men noen uker senere ringte telefonen mens han satt på kontoret. Branson presenterte seg som Richard.

– Hvem Richard? spurte en forfjamset Terje mens han lo.

Han var overbevist om at noen forsøkte å lure ham.

– Hvor mange Richard kjenner du som eier et romfartøy, svarte milliardæren.

MÅNELANDINGEN: Video fra månens overflate er synkronisert med sendingen NRK Dagsnytt gjennomførte natt til 21. juli 1969. Armstrongs skritt på månen utløste drømmen om å reise til verdensrommet for både Branson og Olsen. Du trenger javascript for å se video. MÅNELANDINGEN: Video fra månens overflate er synkronisert med sendingen NRK Dagsnytt gjennomførte natt til 21. juli 1969. Armstrongs skritt på månen utløste drømmen om å reise til verdensrommet for både Branson og Olsen.

Skyhøy billettpris

Billetten med Virgin Galactics romfartøy ble bestilt i 2009 – og telefonsamtalen med den verdenskjente briten ble starten på et langt vennskap.

Norske medier som omtalte nordmannens planer den gang, rapporterte om en pris rundt én million kroner.

HJEMMEKONTOR: Terje Olsen fikk prøvd ut kontorfasilitetene på Necker Island. – Det er i hengekøya Richard liker å jobbe, sier han. Foto: Privat

Siden har selskapet solgt rundt 600 billetter for mellom 200.000 og 250.000 dollar per stykk. Det betyr at det koster rundt 2 millioner kroner å være med på en av turene som etter planen starter neste år.

Terje, som har jobbet som forretningsmann hele livet, ønsker ikke å snakke om hva turen har kostet ham. Han takker venner og et godt nettverk for at han fikk mulighetene til å komme med på den eksklusive passasjerlisten.

12 år etter billettkjøpet venter han fortsatt på å reise til verdensrommet. Utsettelsene har vært mange. Men ventetiden har vært fylt med opplevelser for livet, sier nittedølen.

EKSPEDISJON: Terje Olsen og Branson på ekspedisjon utenfor Mexico med ubåten Deepflight. Foto: Bingo Rimer

Besøk på paradisøy

Han forteller om flere besøk på Bransons paradisøy Necker Island i Karibia, og han har vært fast gjest på milliardærens luksusyacht under Formel 1-løpene i Monaco. Han har flydd med Branson og hans familie i deres privatfly, spist frokost med Dalai Lama og middag med Virgin-eieren på Rorbua på Aker Brygge.

MANGE OPPLEVELSER: – Jeg har spist frokost med Dalai Lama og møtt alle som har gått på månen, sier Terje. Foto: Privat

– Det har vært mye moro som har ledet opp til flighten. Flere av oss synes det var greit å vente siden det var så mye moro som ledet opp til det. Vi tenkte at når vi har flydd er det slutt, ler Terje.

Branson er kjent som en av verdens mest berømte milliardærer for folk flest. Terje kjenner ham som en mann med hjertevarme og omtanke for folk rundt seg. Han trekker frem en episode fra Necker Island han mener er beskrivende.

Under reisen til øya hadde han mistet bagasjen og hadde bare klærne han reiste i da han ankom. Derfor ble 61-åringen værende på rommet mens de andre gjestene spiste middag.

VEKTLØS DRØM: Her flyter Terje i et av bassengene på Bransons private øy. Foto: Privat

– I stedet for å la meg bli på rommet kom Richard opp og dressa meg opp i togakostyme med hjelp av et sengelaken. Så gjorde han det samme selv. Nå kan du være Cæsar og jeg Brutus sa han før vi gikk ned og spiste. Det viser mye av sjenerøsiteten hans. Det menneskeliggjør typen Richard Branson.

Kan bli historisk

Terje Olsen forteller at Virgin Galactic oppdaterer de betalende romturistene ofte. Han forventer at flybilletten ut til verdensrommet får en avgangstid.

Før den tid er han og de andre betalende romturistene invitert til å fly med jagerfly som en del av de siste forberedelsene. Blant annet må kroppen tåle påkjenninger på rundt fire ganger gravitasjonskreftene på det meste.

PRIVATFLY: Terje Olsen på tur med Bransons privatfly «Galactic Girl». Foto: Privat

– Det er jo ingen flyvertinner om bord på romturen, så vi skal lære å tåle både vektløshet og akselerasjon og slike ting. Det er jo synd å bli dårlig når du sitter der og skal opp, sier Terje som ikke vet hva han gleder seg mest til.

– Akselerasjonen når man sitter der er jo et kick i seg selv. Å komme opp i rommet og sveve vektløs og kikke ned på jorda, da har jeg oppnådd det jeg ville.

– Hva tenker du om at du kan skrive deg inn i historiebøkene som den første norske turistene som reiser til verdensrommet?

– Det er vel bedre å være først enn å være best, for er du best kan du alltid bli slått. Men det tenker jeg ikke mye på.