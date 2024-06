NRK kunne torsdag fortelle om en koordinert PST-aksjon, som rettet seg mot unge med høyreekstreme ytringer.

Tenåringene som fikk besøk av sivile PST-ansatte, skal blant annet ha oppfordret til terror og drap på homofile.

Samme dag som PST aksjonerte, ble brenningen av et pride-flagg strømmet på appen TikTok. Mange tusen mennesker fulgte den direktesendte videoen, som varte i over en time.

Nå har tre personer status som mistenkt i saken.

NRK har sett opptak av påtenningen. Personen bak kontoen, en mann tidlig i 20-årene fra Innlandet, ba underveis om penger til flere regnbueflagg.

– De flaggene er jævlig dyre, så vi må få inn mer spenn her. Dere må vipse om dere vil ha mer homoflagg-brenning.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra mannen som filmet brenningen, men har ikke lykkes med det.

– Kvalm

NRK har snakket med en kvinne som selv satt og så på strømmen onsdag kveld. Kvinnen er skeiv og bor sammen med sin partner og barn. Hun ønsker derfor å være anonym.

– Jeg ble rimelig kvalm, sier hun til NRK.

Kvinnen og samboeren var i Oslo 25. juni 2022. Utryggheten etter angrepet sitter fremdeles i dem, forteller hun.

Da er det vondt å se slike videoer.

– Jeg så på strømmen i en time omtrent. Det var så mange likerklikk og folk sendte pengegaver og symboler for å vise støtte.

Direktesendingen fikk over 800.000 likerklikk. Det er mulig for én bruker å like flere ganger.

I Innlandet politidistrikt var det også kolleger som fikk med seg påtenningen på TikTok, sier politiadvokat Julie Dalsveen.

– Det førte til at politiet rykket ut. De fikk kjapt identifisert hvor det var og fulgte røyken på veien. Flagget brant fremdeles da politiet kom til stedet, sier hun til NRK.

Det er opprettet en straffesak på forholdet og totalt tre personer er anmeldt.

– Vi har skrevet anmeldelse, sikret bilder og skal nå jobbe videre med saken.

Per nå er de mistenkt for brudd på brann- og eksplosjonsloven. Det er ikke tatt stilling til om det skal opprettes flere saker på det samme forholdet, informerer Dalsveen.

Politiet har fredag ettermiddag ikke avhørt de mistenkte.

Radikalisering til både høyreekstremisme og islamisme en økende trussel i Norge, ifølge PSTs nasjonale trusselvurdering. Stadig oftere havner barn i søkelyset til PST for radikalisering.

Forventer flere trusler

PST sier de er kjent med TikTok-strømmen, og har mottatt tips fra publikum.

– For vår del illustrerer dette trusselbildet for skeive som vi er opptatt av å snakke om nå før pride, sier Siv Sørensen.

Hun er strategisk analytiker på kontraterrorfeltet i PST.

Sørensen sier skeive ble aktualisert som mål for høyereekstremismer og ekstreme islamister etter terrorangrepet 25. juni 2022.

– Vi forventer stadig mer trusselytringer og hets og trakassering mot skeive fram mot Pride-sesongen. Det er noe vi erfarer hvert år.

– Retten til å leve og være

Leder i Fri Oslo og Viken Marianne Gulli sier de ser på flaggbrenning som veldig alvorlig.

– Det er et stort og viktig behov for at politi og sikkerhetsmyndighetene følger opp det som kan være trusler eller hat mot skeive.

Den siste tiden har prideflagg blitt brent, stjålet og tilgriset. I Ålesund hang flagget bare oppe noen timer før det ble funnet tilgriset på bakken. Politiet etterforsker saken.

Marianne Gulli Fri sier prideflagg-brenning påvirker skeive i hverdagen. Foto: Trond A. Stenersen / NRK

Gulli sier denne typen handlinger påvirker skeives hverdag uavhengig av om politiet vurderer det som hatkriminalitet eller ikke.

– Prideflagget representerer noe så viktig som retten til å leve og være, uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller hvem man forelsker seg i.