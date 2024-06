Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks PST har aksjonert mot et nettverk bestående av unge høyreekstreme

Nettverket har blant annet delt grove voldsvideoer, bilder av våpen og video av utført terror. De har også hyllet Anders Behring Breivik, blant andre

PST har sett en økning i mindreårige som sprer høyreekstremt innhold på nett

Målet med aksjonene er forebyggende arbeid mot de unge, og å beskytte miljøene hatytringene rettes mot Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.



Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har lenge fulgt med på det de mener er et nettverk som sprer høyreekstreme ytringer og propaganda på nett.

Nettverket består av ungdom ned i 12-års alder og unge voksne i midten av 20-årene.

Denne uken aksjonerte PST mot mellom 15 til 20 personer, hovedsakelig ungdommer mellom 12 og 17 år.

Funnene PST har gjort er såpass alvorlige at det var nødvendig, mener Bjørn-Willy Wold, leder for seksjon for kontraterror i PST.

De valgte derfor å slå til i en koordinert aksjon over hele landet, sier han til NRK.

Bjørn-Willy Wold, leder for seksjon for kontraterror i PST. Foto: Terje Haugnes / NRK

Deler terrorvideoer

Når Wold forteller om det som blir delt, snakker han om grove voldsvideoer og bilder av våpen.

– De deler også videoer av utført terror. De hyller Anders Behring Breivik og Brenton Tarrant, som drepte over 50 personer i en moské i Christchurch. Det er tidvis ganske grovt, sier Wold.

Forumene hvor det høyreekstreme innholdet deles har ingen nasjonale grenser. Det er ideologien som er felles, sier Wold.

Terroristen Brenton Tarrant blir blant annet hyllet i materialet som PST har funnet. Foto: Social Media / Reuters

Det starter ofte åpent på ulike nettforum, på digitale plattformer eller i sosiale medier. Wold nevner TikTok i det konkrete nettverket som nå er avslørt.

– Så kommer den høyreekstreme ideologien inn i algoritmen, og brukerne blir dratt inn i andre apper, som for eksempel Telegram.

Der foregår mye av dialogen i lukka og krypterte kanaler.

– Hvordan ivaretar dere rettssikkerheten til barna i en slik situasjon?

Wold kaller aksjonen en «skånsom håndsrekning». Han minner om at det er frivillige, forebyggende samtaler.

Samtidig er han opptatt av at ungdommene må realitetsorienteres.

– Det kan få konsekvenser om man fortsetter å vikle seg inn i den jungelen her. Det vi er mest bekymret for er at enkeltpersoner blir inspirert til å gå ut og gjøre en voldelig handling.

Truende ytringer

NRK har tidligere skrevet om at PST er bekymret over økningen i tilfeller der mindreårige sprer ekstremistisk innhold på nett.

For at alarmklokkene skal gå hos PST, må to bokser krysses av:

Ekstreme ytringer

Legitimering av vold.

Hege Naustdal, enhetsleder for PST Øst, sier de har sett en bekymringsfull økning av mindreårige på høyreradikale nettforum.

– Økningen har skjedd over tid. Det er voldsomme, hatefulle, grove og truende ytringer.

Hege Naustdal, enhetsleder for PST øst politidistrikt. Foto: Terje Haugnes / NRK

Torsdag morgen er hun på vei til en av tenåringene de har flagget.

– Vi skal følge opp de personene i det høyreekstreme nettverket som bor i området her, sier hun, mens hun kjører bilen mot hjemmet til en mindreårig gutt og hans foreldre.

– En samtale med PST er et sterkt virkemiddel, og det er samtaler med mindreårige, så det er krevende, sier Naustdal.

Hun påpeker at samtalene er frivillige. PST lar ikke NRK bli med av hensyn til de involvertes unge alder.

Tidlig forebygging

Mange av dem som skriver hatytringer på nett er svært unge. Utviklingen overrasker Naustdal og PST.

– Det er ikke gitt at de gjennomfører det de skriver, og flere mener kanskje ikke det de sier heller, sier Naustdal. Formålet med samtalene er derfor tidlig forebygging.

– Det er også viktig at de forstår helheten. Samtalene er også viktige for å gjøre foresatte kjent med hva barna deres bedriver på nett, legger Naustdal til.

For PST er det viktig å stoppe radikaliseringsprosessen, før den går for langt. Det handler også om å beskytte miljøene hatytringene rettes mot.

– Det handler om å dempe trusselen mot pride og de skeive miljøene.

Enkelte mener fremdeles det er forskjell på «menneskeraser», og sier de allerede kjemper en krig for å holde Europa «hvitt». Hvor langt vil de gå? Du trenger javascript for å se video. Enkelte mener fremdeles det er forskjell på «menneskeraser», og sier de allerede kjemper en krig for å holde Europa «hvitt». Hvor langt vil de gå?