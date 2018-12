Den ferske rapporten fra SSB har sett på personer som fullførte introduksjonsprogrammet i tidsrommet 2011 til 2015, og i hvilken grad de har kommet i jobb og/eller utdanning etterpå.

Programmet er særlig aktuelt for flyktninger og asylsøkere som har fått opphold.

Tallene viser at man er et stykke unna å nå et viktig nasjonalt mål for programmet.

Når ikke nasjonalt måltall

Blant 2014-kullet, for eksempel, var 58 prosent av deltakerne i jobb eller utdanning ett år etterpå. Ser man på alle årgangene 2011–2015 varierer tallet mellom 58 og 63 prosent. Andelen kvinner i arbeid eller utdanning er betydelig lavere enn for menn.

Det nasjonale målet er 70 prosent i arbeid eller utdanning ett år etter fullført program.

Tar man bort dem i 2014-kullet som kun var i utdanning, hadde 43 prosent av deltakerne hel – eller deltidsjobb ett år etter avsluttet program. 18 prosent hadde heltidsjobb, definert som 30 timer avtalt arbeid per uke, eller mer.

Av totalbefolkningen i Norge november 2018 (20-50 år) hadde 63 prosent heltidsjobb.

– Et vanskelig land å bli integrert i

Rådgiver Sylo Taraku mener rapporten viser at Norge kan være et vanskelig land å bli integrert i. Foto: Erlend Daae / NTB scanpix

Sylo Taraku er rådgiver i Tankesmien Agenda. Taraku var også medlem av det regjeringsoppnevnte «Brochmann 2»-utvalget, som skulle vurdere de langsiktige konsekvensene av høy innvandring til Norge.

Taraku sier rapporten først og fremst på peker på en langvarig trend, der hovedtendensen er at det er store forskjeller mellom grupper, og store forskjeller mellom menn og kvinner.

– Den viser at det tar tid å komme seg inn i arbeidslivet, og at det er mange som faller fra etter hvert. Det er det store bildet, sier Taraku.

Taraku har også merket seg at Norge er et stykke unna å nå de nasjonale målene om at 70 prosent av deltakerne skal være i jobb eller utdanning, ett år etter fullført program.

– Jeg tenker at Norge ikke er et lett land å bli integrert i, med tanke på at mange har lite utdannelse, før de kommer til et samfunn med et ganske avansert arbeidsliv. Det er ikke så overraskende at vi har slike tall, sier Taraku, som legger til:

– Med tanke på viktigheten av høy sysselsetting for den norske velferdsmodellen, så er dette ganske deprimerende tall, kan man si.

Store forskjeller mellom land og kjønn

Hvis man så bryter tallene ned på kjønn og opprinnelsesland, kommer store forskjeller til syne. For eksempel jobbet 33 prosent av de sysselsatte afghanske mennene fra 2014-kullet fulltid ett år etter fullført program, mens det tilsvarende tallet for somaliske kvinner var 4 prosent.

Andel av 2014-kullet som hadde heltidsjobb november 2015 Totalt Menn Kvinner Alle land 18 56 10 Somalia 14 23 4 Eritrea 21 28 13 Afghanistan 21 33 10 Etiopia 20 27 15 Iran 17 19 14 Sudan 13 17 8 Irak 19 29 11 Andre land 18 31 10 Totalbefolkning 20-50 år 63 70 55

Det skal nevnes at tall for yrkesdeltakelse etter introduksjonsprogrammet ikke trenger å være representativt for innvandrerbefolkningen som sådan. I tillegg er det slik at mange ikke er i fulltidsjobb fordi de studerer.

– De sysselsatte kan være under utdanning i tillegg til at de arbeider. Andelen som utdanner seg, er noe større blant de tidligere deltakerne i introduksjonsprogrammet enn i befolkningen for øvrig, sier rapportforfatter Harald Lunde på SSBs egne nettsider.

Tar man med alle deltakerne i 2014-kullet som er i arbeid, også deltid, ser tabellen slik ut: