Kroppsmasseindeks, defineres som kroppsvekt delt på høyde ganger høyde (kg/m2).

Undervekt: Lavere enn 18,5.

Normalvekt: 18,5 - 24,9.

Overvekt: 25 - 29,9.

Fedme: 30 - 34,9.

Alvorlig fedme: 35 - 39,9.

Svært alvorlig fedme: 40 ->

KMI/BMI tar ikke hensyn til fordelingen mellom muskelvev og fettvev. Dermed vil eksempelivs kroppsbyggere kunne havne i fedmekategorien, selv om de har lav fettprosent.

Som verktøy kan det brukes for å si noe om risiko for tidlig død eller sykdommer for en hel befolkning, men sier lite om den faktiske risikoen for hver enkelt av oss.