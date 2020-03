Sunnaas-ansatt var på jobb i tre dager før koronasmitte ble oppdaget

Den koronasmittede mannen jobber på avdeling for rehabilitering etter hjerneslag ved Sunnaas sykehus på Nesodden.

Han fikk påvist smitte etter å ha vært på en privat tur til Berlin.

– Den ansatte som har vært på besøk i Berlin forrige helg, fikk vite fredag ettermiddag at han hadde vært i et lokale i Berlin hvor det var en person som var smittet med Covid-19, sier Kjersti Bjune, fagdirektør ved Sunnaas sykehus, til NRK.

– Etter det er han blitt testet, og vi har måttet vente på svaret. Det fikk vi i går ettermiddag og har jobbet intenst det siste døgnet med smitteoppsporing og tiltak for å ivareta andre ansatte, pasienter og pårørende.

– Hvor lenge var den ansatte på jobb før han fikk testet seg?

– I og med at han ikke hadde vært i et område med vedvarende smittespredning, eller hadde vært i kjent kontakt med noen som var smittet, var han tilbake på jobb her onsdag. Så han har vært på jobb hos oss onsdag, torsdag og fredag, sier Bjune.

Følte seg dårlig – ble ikke testet

Mannen kom tilbake til Norge fra Berlin på søndag for en uke siden. Ifølge VG skal han ha kjent seg dårlig og ringte smittevernlegen på mandag. Han skal da ha fått beskjed om at det ikke var nødvendig å ta en prøve fordi Tyskland ikke blir regnet som et utsatt smitteområde.

Ettersom mannen følte seg dårlig, holdt han seg hjemme fra jobb mandag og tirsdag, skriver VG, mens han altså var tilbake på jobb på onsdag.

– Vi har kartlagt veldig nøyaktig alle de personene han har vært i kontakt med, både ansatte og pasienter. De som er definert å ha hatt nærkontakt og ikke har symptomer, sitter i hjemmekarantene i 14 dager. Det er til sammen 39 personer, sier Bjune til NRK.

Seks pasienter i isolasjon på rommene sine

Pasienter på avdelingen som har hatt nærkontakt med den aktuelle ansatte, er informert og ivaretatt etter gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet med isolasjon på rom, skriver sykehuset i en pressemelding.

– Den ansatte har kun vært på avdeling for rehabilitering etter hjerneslag. Der er det seks personer som er på sitt eget rom, og det blir satt i gang regime for dråpesmitte og kontaktsmitte. Det er smittespredning vi er veldig opptatt av å begrense i størst mulig grad, sier Bjune.

Ifølge Bjune skal sykehuset følge nøye med på om noen av pasientene utvikler symptomer på koronasmitte. Da blir det tatt prøve av dem.

– Det har ikke noe for seg å ta prøver av friske personer, for da vil man eventuelt bare få falske negative testsvar.