Støtte til Høyre-forslag om å fjerne kontantplikt

Høyres digitaliseringsutvalg vil fjerne butikkers plikt til å ta imot kontanter innen 2020 for å få en raskere overgang til et samfunn uten mynter og sedler.

– Utvalget har jobbet fram en rekke forslag til hvordan vi skal digitalisere samfunnet. Ett av forslagene er å starte arbeidet med å fase ut kontanter, i første omgang med positive virkemidler – ved å fjerne plikten til å ta imot kontanter, sier stortingsrepresentant Nikolai Astrup.

– Hvis vi tar bort den plikten, kan bedrifter som ønsker å ta imot kontanter og som mener at det er hensiktsmessig, fortsatt gjøre det, sier han til Finansavisen.

Forslaget skal bidra til Høyres mål om et kontantfritt samfunn innen 2030.

Får støtte

Finans Norge og Politiets Fellesforbund liker forslaget. Politiforbundets leder Sigve Bolstad peker på at svart økonomi og arbeidslivskriminalitet er et økende problem som tapper samfunnet og fellesskapet for store pengesummer.

– Det er en enormt lang vei å gå for å bekjempe dette. Derfor må man tenke på noen alternativer, og i så måte tror vi at forslaget fra Høyre kan være ett av flere bidrag for å bekjempe dette, sier han til NTB.

– I tillegg vil det gjøre noe med tryggheten og sikkerheten i samfunnet, mener Bolstad.

Finans Norges sjef Idar Kreutzer mener alt ligger til rette for at Norge kan bli verdens første kontantfrie samfunn.

– Det vil være en stor gevinst å hente dersom vi kutter ut kontantene. Samtidig vil det kunne forebygge problemene vi ser med ran, svart økonomi og kriminalitet, sier han.

Mange forslag

I helga skal Høyres felleskonferanse ta stilling til om en rekke forslag fra digitaliseringsutvalget skal til videre vurdering av landsmøtet.

Legetimer på nett og digitale brukermøter med Nav, pilotprosjekter med bruk av kunstig intelligens og prediktiv teknologi i politi, brannvesen og helsesektoren innen 2018 og automatisert fortolling ved import av utenlandske varer er blant forslagene.

Høyre-utvalget vil også ha obligatorisk eFaktura for næringslivet og offentlig sektor innen ett år, stimulere høyskoler og universiteter til å gjøre læremateriell fritt tilgjengelig på nett og gjøre programmering til et permanent valgfag og fordypningsfag.