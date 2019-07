Stortingspolitiker ble seksuelt trakassert etter klima-tweet

«Jeg unner alle å nyte ferien, men vi må alle tenke over hvordan vi kan bidra til å kutte klimautslippene.»

Slik begynte tweeten til stortingsrepresentant for Høyre, Lene Westgaard-Halle. Svaret fra advokat Arne Seland kom, ifølge Westgaard-Halle, helt ut av det blå.

Fra Arne Selands twitterkonto. Foto: Screenshot / Twitter

– Han svarte med en trakasserende og ganske sterkt seksuelt ladet kommentar som er ganske spesielt når du er en forholdsvis profilert advokat. Det var overraskende, sier Westgaard-Halle til NRK.

Ifølge egne hjemmesider, har Seland jobbet som advokat siden 1996, og som frittstående advokat siden 2018. Han var blant annet bistandsadvokat i rettssaken etter 22. juli-terroren, og forsvarer for en av de tiltalte i den såkalte Hemsedal-saken. I 2018 omsatte enkeltmannsforetaket hans for mer enn 1,8 millioner kroner.

Westgaard-Halle sier hun aldri har snakket med, møtt eller hatt kontakt med Seland på sosiale medier før han la ut tweeten sin. Da hun konfronterte advokaten på Twitter, endte det med at han blokkerte henne fra profilen sin.

Seland: – Må tåle litt

Arne Seland er advokat i eget firma. Foto: Skjermdump / NRK

NRK har vært i kontakt med Seland. Han ønsker ikke å la seg intervjue, men han har svart NRK på SMS. Der skriver han blant annet:

«Jeg merket meg at hun linket meg opp mot advokatforeningen. (...) Hun har helt sikkert rett i at jeg aldri har møtt henne. (...) Jeg mener også at hun må tåle bitte litt og at hun ikke kler å være krenket, hele tiden»

Utover dette ønsker ikke Seland å kommentere verken meldingen eller saken overfor NRK.

Valgte å ta oppgjøret offentlig

Lene Westgaard-Halle er stortingsrepresentant for Høyre. Foto: PETER MYDSKE / PETER MYDSKE

Westgaard-Halle sier meldingen fra advokaten gjorde inntrykk.

– Det var en tweet om klima, og dette var et grovt overtramp. Jeg må innrømme at jeg måtte summe meg litt. Det kom sent på kvelden, så jeg tenkte at dette må jeg bare ligge til i morgen. Jeg måtte puste med magen noen ganger, men dagen etter bestemte jeg meg for å dele tweeten, sier stortingspolitikeren.

Hun sier rådet til kvinnelige politikere når de får slike meldinger, ofte er å overse, ignorere og tie i hjel. Denne gangen ville imidlertid ikke Westgaard-Halle la meldingen passere i stillhet.

– Jeg synes det er helt uakseptabelt, uansett om man diskuterer klima eller noe som er innenfor temaet for tweeten. Jeg mener det er spesielt ille når du er en forholdsvis profilert advokat, sier Westgaard-Halle.

Kontroversielle uttalelser om metoo

Dette er ikke første gang det er oppmerksomhet rundt Selands twitterkonto. I november 2017 tvitret advokaten om metoo. Da skrev han:

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Også den gangen utløste twitter-meldingen en rekke reaksjoner på mikrobloggstedet. Saken ble også omtalt i Advokatbladet. Der sa Seland:

– Jeg kommer bare med ord, jeg har aldri trakassert noen. Jeg provoserer av og til i håp om at folk skal våkne opp. Det er et problem i samfunnet at vi har altfor mye fokus på begreper og uttrykksmåter og altfor lite fokus på de virkelige menneskene som lider og på dem som skaper lidelsene.

– Man skal ikke «tåle det»

Leder i Arbeiderpartiets kvinnenettverk Anette Trettebergstuen, forteller til NRK at netthets mot kvinner gjør at mange kvier seg for å delta, eller trekker seg fra den offentlige debatten.

Anette Trettebergstuen (Ap) mener vi ikke skal finne oss i netthets. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er i så måte en trussel mot demokratiet vårt. Nei, man skal ikke tåle dette. Tvert imot skal vi slå tilbake, sier Trettebergstuen.

Hun mener vi trenger at flere og ikke færre deltar i debatten, tar på seg verv og ønsker å ytre seg.

– Vi må alle si ifra og ta til motmæle når vi ser at noen ikke oppfører seg som folk på nett. Jenter og gutter skal være trygge på at de ikke må stå alene dersom de opplever ubehageligheter på nett.