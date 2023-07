I slutten av juni måtte Anette Trettebergstuen (Ap) gå av som statsråd etter flere tilfeller med inhabilitet i utnevnelsen av venner til maktposisjoner i kulturlivet.

Det er Kontroll- og konstitusjonskomitéen som har ansvaret for oppfølgingen av saken i Stortinget.

Spørsmålet komitéen nå vurderer, er hvordan de skal forholde seg til et brev fra jussprofessor Eirik Holmøyvik, der han argumenterer for at Trettebergstuen kan stilles til straffansvar etter at hun utnevnte to nære venner og foreslo en tredje til ulike betalte verv.

Trettebergstuen foreslo også at en statssekretær skulle spille inn navn på en nær venn av henne i valg av styremedlem til Norsk Folkemuseum, en prosess der hun selv visste hun var inhabil.

– Jeg har ikke en mening om det er straffbart. Det kan være at det ikke er straffbart, men du kan ikke behandle en statsråd eller en politiker annerledes enn offentlige ansatte, sa Holmøyvik til NRK da brevet ble sendt.

Komitéen har nå bedt Stortingets konstitusjonelle avdeling om en utredning av alternativer for videre håndtering av brevet. Årsaken er blant annet at det finnes lite rettspraksis på området.

Kontrollkomitéen har bedt Stortingets jurister om råd i Trettebergstuen-saken, sier Venstres Grunde Almeland. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Jeg kan bekrefte at vi har sendt et brev til konstitusjonell avdeling på Stortinget. De skal gi oss råd om forpliktelsene vi har, i henhold til Stortingets forretningsorden, sier komitémedlem Grunde Almeland (V) til NRK.

Stortingets forretningsorden sier blant annet at dersom kontrollkomitéen «finner at forhold i en ekstern henvendelse vedrørende brudd på konstitusjonelle plikter ikke kan påtales ved riksrett, skal henvendelsen oversendes rette påtalemyndighet».

Unntaket er dersom saken «åpenbart ikke kan føre til ansvar». Dette er blant spørsmålene konstitusjonell avdeling nå er bedt om å vurdere.

– Vi vil også ha en utredning av de ulike valgene ved behandlingsmetode. Det kan være påtale ved riksrett, sivil påtale, eller å legge saken bort.

Selv om Stortinget har tatt møtefri for sommeren, har komitéen – etter det NRK får opplyst – satt opp flere mulige datoer for digitale møter de neste ukene.

Anette Trettebergstuen har ikke besvart NRKs henvendelser om saken.

Kan bli sendt ansvarskommisjonen

Dersom komitéen konkluderer med riksrett mot Trettebergstuen, kan første steg bli å sende saken til Stortingets ansvarskommisjon. Den har fem medlemmer, og har som oppgave å utrede om det er grunnlag for å reise riksrettssak.

Dersom kommisjonen skulle få saken oversendt, vil Trettebergstuen blant annet få rett til offentlig oppnevnt forsvarer.

Komitémedlem Carl I. Hagen fra Fremskrittspartiet sier han avventer svaret fra Stortingets jurister.

Foto: Alexander Nordby

– Det er for tidlig å konkludere. Jeg har selv bedt utredningsavdelingen sjekke om det har vært straffesaker for habilitetsbrudd. Hva er praksis, sier Hagen.

Han har liten tro på at det blir aktuelt å anmelde Trettebergstuen til politiet.

– Slik jeg ser det, er det to muligheter: Enten ansvarskommisjonen, eller henleggelse.

Hagen viser til at feil begått som statsråd, vil være ansvarskommisjonens område. Han mener det blir viktig å kartlegge tidligere praksis i håndtering av habilitetsbrudd.

– Det er sikkert andre som har begått habilitetsbrudd i offentlig forvaltning, og hvis det aldri har vært straffet, så ville det være spesielt å straffe en statsråd om du ikke har straffet offentlige tjenestemenn eller embetsmenn.

Nestleder i kontrollkomitéen, Frode Jacobsen fra Arbeiderpartiet, sier de nå venter på svaret fra konstitusjonell avdeling før de kan ta stilling til veien videre.

– Jeg har ikke gjort meg opp noen mening om alternativene. Det får vi se på når vi får svar.

– Kan dette ende med riksrett mot Anette Trettebergstuen?

– Det tror jeg er lite sannsynlig.

– Hvorfor det?

– Jeg har ikke noe behov for å utdype det. Jeg tror det er lite sannsynlig.

– Politisak, da?

– Nei, nå får vi se hva som kommer. Jeg tror heller ikke det er spesielt sannsynlig. Vi får se hva som kommer, og så får vi ta det derfra.