Tirsdag ble Ap, KrF og Venstre enige med regjeringen om en bred avtale for hæren og heimevernet. Hovedlinjene i regjeringens forslag ligger til grunn, men den nye planen inneholder samtidig fire viktige endringer.

Dette innebærer blant annet at det skal være helikopter for hæren på Bardufoss, ikke bare i Rygge.

I tillegg betyr forliket at heimvernet skal få 2000 flere soldater enn det regjeringen foreslo Hæren skal også låne eller lease nye stridsvogner fra 2019, i stedet for fra 2025.

Senterpartiet har valgt å stå utenfor forliket, som de mener ikke sikrer forsvarsevnen i tilstrekkelig grad. Onsdag møttes Hårek Elvenes (H), Anniken Huitfeldt (Ap) og Liv Signe Navarsete (Sp) til debatt om forsvarsforliket i Politisk Kvarter.

– Visste ikke om møte

Det ble en tidvis heftig seanse, der Navarsete anklaget de andre partiene for manglende oversikt over hva forsvarsavtalen kommer til å koste. Navarsete hevdet også at Huitfeldt og Arbeiderpartiet står bak hemmelig møtevirksomhet.

– Det er ikke riktig at Senterpartiet ikke var innstilt på forhandlinger. Saken er at vi aldri kom inn i forhandlingene, fordi Arbeiderpartiet var alt for ivrige med å forhandle med de andre partiene, sier Navarsete, og legger til:

– De hadde til og med møte i helga, når jeg var hjemme i Lærdal og ikke visste om at det skjedde forhandlinger. Så her tror jeg de må gå i seg selv.

Se hele Politisk kvarter i opptak her. Du trenger javascript for å se video. Se hele Politisk kvarter i opptak her.

– Det er jo løgn!

Påstandene om hemmelige forsvarsforhandlinger i helgen fikk Huitfeldt til å heve stemmen, midt i et resonnement om de nye stridsvognene til hæren.

– Men jeg må bare si noe til Navarsete: Du sier her at vi har hatt møter i helgen, mens du var i Lærdal. Det er jo løgn!

– Nei, sier Navarsete, før Huitfeldt fortsetter.

– La meg få snakke ferdig. Jeg har ikke hatt noen bilaterale samtaler med Høyre. Høyre har invitert meg en rekke ganger, jeg har sagt nei. Vi har hatt forhandlinger alle sammen. Jeg fikk beskjed om å sjekke ut om det var penger på 2018-budsjettet. Det har jeg hatt to møter med regjeringspartiene, KrF og Venstre om. Jeg fikk nei. Nå kommer du med en rekke beskyldninger om at jeg driver andre forhandlinger, sier Huitfeldt, tydelig engasjert.

– Vi har hatt alle disse forhandlingene i plenum. Senterpartiet har ikke beveget seg en millimeter, det får være deres valg. Jeg er vant til partier som hestehandler. Det har alle partier gjort, bortsett fra Senterpartiet.

– Bikkjeslagsmål

Navarsete svarte på tiraden med å si at hun var forberedt på at «historien» fra Arbeiderpartiet ville vil at Senterpartiet ikke var innstilt på å forhandle.

– Det er klart vi vil forhandle, men da må det være noe å forhandle om. Når det blir sagt at det ikke er en centimeter å gi på noen av de områdene vi er opptatt av, da er det ikke noe poeng å bli med på et forlik.

Siste ord i saken gikk til Høyres Hårek Elvenes, som brukte anledningen til å fremstå som den ansvarlige part.

– Når man hører på det bikkjeslagsmålet mellom Ap og Sp, tror jeg det er bra at forsvarspolitikken ikke er deres ansvar. Det ser ut til å fungere langt bedre med den nåværende regjeringen, sier Elvenes.