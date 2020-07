– Vi bruker mye penger på bistand hvert år, og det er et av de viktigste budsjettene vi har. Da må vi sikre at disse pengene blir brukt på en god måte, sier Heggelund til NRK.

Han mener tiden er overmoden for en kritisk gjennomgang av bistandsbudsjettet. I år utgjør dette nesten 40 milliarder kroner.

VIL ENDRE: Stortingsrepresentant Stefan Heggelund (H) etterlyser klarere prioriteringer og strengere evalueringer på bistandsbudsjettet. Foto: Hallvard Norum / NRK

– Vi må ikke være redd for å slutte med prosjekter som vi ser ikke fungerer, sier Heggelund.

Grunnen til at han vil lete etter prosjekter å kutte, er at han ønsker å prioritere blant annet klimatiltak høyere. Ifølge Heggelund bør Norge tenke «klima» inn i alle land vi driver bistand i.

– Klimaendringer kan få fatale konsekvenser for folk i land som vil merke klimaendringene mest. I tillegg vil de bety mye for internasjonal konflikt og flyktningstrømmer, sier han.

Men for å få mer av noe, vil han ha mindre av noe annet.

VIL HA MER DETTE: Heggelund vil ha sterkere trykk på fornybar energi i bistanden: Her stusser Sandus Antonio Gewado håret til Tupele med en barbermaskin på strøm fra et solcellepanel. Norge har samarbeidet med Mosambik om energisektoren i over 40 år. Foto: Ken Opprann / NORAD

Vil kutte informasjonsstøtten

– En ting jeg mener vi skal slutte med er informasjonsstøtten. Det mener jeg ikke har noe med bistand å gjøre, sier Heggelund.

Informasjonsstøtten er penger bistandsorganisasjonene får for å skape debatt i Norge. Eller for å «fremme demokratisk deltakelse, debatt, engasjement og økt kunnskap om globale miljø og utviklingsspørsmål», for å sitere Norad. I år utgjør posten rundt 58 millioner kroner. I siste statsbudsjett ble den omtalt i rosende ordelag:

Det er gjennomført to evalueringer av informasjonsstøtten de siste tre årene og disse har dokumentert god effekt i tråd med formålet med tilskuddsordningen. Utenriksdepartementets proposisjon / Statsbudsjettet 2020

– Men jeg er uenig i formålet med ordningen. Jeg mener bistandsmidler skal gå til å hjelpe folk, sier Heggelund til akkurat det.

Heggelund er for øvrig ikke første politiker som foreslår å kutte i informasjonsstøtten. I 2015 ble støtten «reddet» av Kristelig Folkeparti og Venstre på Stortinget etter at regjeringen hadde foreslått å avvikle den.

Veggmalerier i Uganda

KAMPANJE: Maleriene av Erna Solberg og Siv Jensen i Uganda kombinerte elementer fra alkoholreklamens estetikk og afrikansk veggmaleritradisjon. – Når du drikker mer, tjener jeg mer, sier Erna Solberg i snakkeboblen. Foto: FORUT

Som eksempel på hvorfor han vil kutte informasjonsstøtten, trekker Heggelund blant annet fram kampanjen «Oljefondets alkoholproblem». Organisasjonene bak kampanjen vil ha Oljefondet ut av alkoholrelaterte aksjer. De mener det er uetisk Norge skal tjene penger på noe som hindrer samfunnsutviklingen i mange utviklingsland.

En del av kampanjen var tre veggmalerier i Ugandas hovedstad Kampala. Maleriene viser statsminister Erna Solberg (H) og daværende finansminister Siv Jensen (Frp) som poserer med alkoholholdige drikker.

– Da vi ble bedt om å stille Erna og Siv til veggs så gikk vi ganske bokstavelig til verks. Det har blitt til en utstilling i norsk dobbeltmoral, sa kreatør Bård Gabrielsen i reklamebyrået Brunch til Kreativt Forum i fjor.

Heggelund mener kampanjer som dette ikke fortjener støtte over bistandsbudsjettet.

– Jeg mener bistandsmidler skal gå til bistand, ikke til å mette mager i norske reklamebyråer, sier.

Forsvarer kampanjen – og støtten

Kampanjen «Oljefondets alkoholproblem» var et samarbeid mellom FORUT, IOGT, Juvente og Blåkors. Generalsekretær Ida Oleanna Hagen i FORUT mener kampanjen er et godt eksempel på hva informasjonsstøtten er ment å gå til.

Foto: Øyvind Strand Endal / FORUT

– Det vi har sagt er at å investere 90 milliarder i en global alkoholindustri står i direkte motsetning til å nå bærekraftsmålene, sier Hagen til NRK.

FNs bærekraftsmål anses som så viktige at mange av statsrådene går med en pin på jakkeslaget for å markere dem.

– Informasjonsstøtten er en anerkjennelse av den rollen vi som sivilsamfunn spiller. Vi skal være vaktbikkjer og si fra når vi mener at norsk utviklingspolitikk ikke er samstemt, sier Hagen.

Hun forteller at kampanjen fikk 1,7 millioner kroner i støtte fordelt over to år. I tillegg til veggmaleriene i Uganda ble pengene blant annet brukt på seminarer, nettverksarbeid og to forskningsrapporter.

Unge Høyre-leder uenig med Heggelund

Heller ikke Høyres ungdomsparti synes det å kutte informasjonsstøtten er noen god idé.

Foto: Unge Høyre

– Ordningen er viktig for å ha en demokratisk debatt i Norge om hva vi bruker bistandspenger og andre penger i utenrikspolitikken på, sier leder Sandra Bruflot til NRK.

Hun mener mange organisasjoner får mye ut av små summer, og at det bidrar til at flere stemmer blir hørt.

– Jeg tror det er bra at det er andre enn staten selv som diskuterer hva vi bruker penger på, sier hun.

– Men kan ikke debatten føres uten at det er en post på statsbudsjettet?

– Det kan den helt sikkert. Men jeg tror debatten blir bedre med disse pengene.