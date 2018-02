Statoil med resultathopp

Statoil leverte et justert resultat før skatt på 3956 millioner amerikanske dollar i fjerde kvartal i fjor. Dette var et kjempehopp fra samme periode året før (1664 mill.), og 200 millioner bedre enn det analytikerne i snitt hadde ventet på forhånd.

GRUNN TIL Å SMILE: Statoils konsernsjef Eldar Sætre kan glede seg over at selskapet leverer sterke resultater. Foto: Ole Jørgen Bratland / Statoil

For 2017 som helhet endte det justerte driftsresultatet før skatt på 12,6 mrd. dollar. Dette er tre ganger høyere enn i 2016.

– Det er et tvers gjennom godt resultat. Det er ingen svake punkter, sier konsernsjef Eldar Sætre til NRK.

Det justerte resultatet etter skatt i fjerde kvartal ble 1306 millioner dollar, opp fra minus 40 mill. dollar i samme periode i 2016. Dette var litt bedre enn det analytikerne hadde ventet på forhånd.

Rekordhøy produksjon

Statoil produserte i fjerde kvartal 2.134 millioner fat oljeekvivalenter per dag i snitt. Dette er den høyeste produksjonen Statoil noensinne har levert i et kvartal.

Økningen skyldes blant annet høyere oljeproduksjon på land i USA og at selskapet skrudde opp gassproduksjonen for å dra nytte av høyere priser.

I snitt fikk Statoil betalt 54 dollar per fat olje i fjerde kvartal. For væskeproduksjonen som helhet var snittprisen 56 dollar per fat. Dette er vesentlig høyere enn kvartalet før (47 dollar) og enda høyere enn fjerde kvartal 2016 (43,8 dollar).

BILLIGERE: Kostnadene for utbygging av gigantfeltet Johan Sverdrup fortsetter å falle. Her ankommer platformdekket Haugesund september 2017. Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

Johan Sverdrup øker i verdi

FORNØYD: Konserndirektør Margareth Øvrum har fått ned kostnadene ved utbyggingen av kjempefeltet Johan Sverdrup. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kjempefeltet Johan Sverdrup er feltet som med Statoil øyne bare fortsetter å gi. I en oppdatert analyse skriver selskapet at verdien av feltet nå er skrevet opp.

Det skyldes blant annet at anslåtte investeringskostnader i første fase er kuttet til 88 milliarder kroner. Dette er 35 milliarder kroner lavere siden plan for utbygging og drift (PUD) ble godkjent av norske myndigheter i 2015.

Anslaget for hvor mye olje og gass som befinner seg i feltet er også oppjustert til 2.1-3-1 milliarder fat oljeekvivalenter (det gamle estimatet var på 1.7-3.0 milliarder).

– Utbyggingen har blitt mer lønnsomt for både partnere og samfunnet. Forbedringene skyldes et godt samspill mellom Statoil, partnere og leverandører, sier Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring i Statoil i en pressemelding.

Første fase trenger nå bare en oljepris på 15 dollar fatet for være lønnsomt. For hele feltet (fase en og fase to) anslår Statoil at man trenger 20 dollar fatet for å være lønnsomt. I skrivende stund er oljeprisen rundt 67 dollar fatet.

Øker utbyttet

Statoil har som mål å gi stabilt utbytte på selskapets aksje. I de «dårlige tidene» etter oljeprisfallet i 2014 medførte dette at selskapet måtte låne penger for å betale utbytte.

Nå er det andre tider. Styret foreslår nemlig å øke utbyttet med 4,5 % til 0,23 dollar per aksje. Samtidig har gjeldsgraden til selskapet falt med mer enn seks prosentpoeng til 29 prosent.

– Det vi gjør nå er en økning som gjenspeiler den underliggende evnen til å skape verdier, sier konsernsjef Eldar Sætre til NRK.