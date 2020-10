Statens vegvesen: Flere holder fartsgrensen på norske veier

En ny måling fra Statens vegvesen viser at flere kjører saktere.

– Vi ser at ganske mange holder fartsgrensen. Det er kanskje noe folk flest ikke tror, men vi er ganske flinke til å holde fartsgrensa, sier avdelingsdirektør ved trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

6 av 10 holder fartsgrensen når de kjører på norske veier. Det er mer enn for 15 år siden, da over halvparten kjørte for fort.

– Det er litt overraskende, men veldig positivt, sier Ranes.

Grunnen til at flere kjører saktere tror Ranes er bedre kunnskap, holdninger, teknologi og at politiet er synlig på veiene.

Guro Ranes er glad for at flere holder fartsgrensa. Foto: Knut Opeide / Knut Opeide

Noen kjører fortsatt fort

Uansett er det fortsatt for mange som kjører veldig fort, og litt for fort, mener avdelingsdirektøren.

– Litt for fort er også mye farligere enn det folk tror, sier Ranes.

– Kan vi redde liv ved å kjøre i 80 i stedet for 87 kilometer i timen?

– Det kan vi definitivt. Det du akkurat klarer å stoppe for når du kjører i 80 km/t, vil du treffe med 50 km/t hvis du kjører i 90 km/t. Det er en betydelig kraft, sier hun.

Statens vegvesen ønsker å nå ut med ut budskap om at «bare litt over» fartsgrensa kan ha store konsekvenser.

– Holder stort sett fartsgrensa

NRK har snakket med to personer som har stoppet på en bensinstasjon for å fylle drivstoff.

Rikke Andersen innrømmer at hun kjører litt for fort noen ganger. Foto: Tore Ellingseter

– Holder du fartsgrensen?

– Ja, stort sett. Det kan hende jeg ligger ti kilometer over grensa, det må jeg innrømme, sier Rikke Andersen.

– Stort sett prøver jeg det, men jeg kjører over av og til, sier Pål Borgerød.

Pål Borgerød er yrkessjåfør og er opptatt av å holde fartsgrensa, men også han kjører litt for av og til. Foto: Tore Ellingseter

Antall drepte i trafikken fra 242 til 108

Undersøkelsen gjort av Statens vegvesen konkluderer med at 4 av 10 dødsulykker kan knyttes til for høy fart.

I 2006 holdt 45,6 prosent av alle bilene på veien fartsgrensen. I dag holder 62,1 prosent fartsgrensen. I denne perioden har antall drepte gått ned fra 242 til 108.

– Dette er en oppsiktsvekkende god utvikling, og det er ingen tvil om at den økte overholdelsen av fartsgrensene har vært et viktig bidrag for å redusere antall drepte og hardt skadde, sier Ranes.

Dersom alle alltid hadde holdt fartsgrensen i 2019, kunne 24 liv vært spart og 85 personer færre ville blitt hardt skadet, ifølge Statens vegvesen.