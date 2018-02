Planen han ikke vil gi noen garantier for er sitt eget valgløfte om at InterCity-utbyggingen InterCity-utbyggingen til Tønsberg, Fredrikstad og Åkervika skal stå klar i 2024.

– Ambisjonene står ved lag, men garantier skal man være forsiktig med. Det er ingen planer noen regjering har lagt som de har kunnet garantere for, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NRK.

Bane Nor varsler utsettelser

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor har kommet med innspill til InterCity-utbyggingen. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Søndag 18. februar meldte at Aftenposten at konsernsjef Gorm Frimannslund og resten av Bane Nor har vurdert planene for InterCity-utbyggingen på ny. Målet var å se om utbyggingen vil stå ferdig i 2024 slik både politikere, flertallet på Stortinget og en rekke rapporter har slått fast.

Svaret fra Frimannslund og Bane Nor er enkelt: Nei.

I rapporten «Bane Nors innspill til jernbanesektorens handlingsprogram for 2018 – 2029» (ekstern lenke) skriver Bane Nor blant annet at Bane Nor anbefaler:

å fullføre utbygging av Vestfoldbanen med dobbeltspor til Tønsberg innen 2025.

å fullføre utbygging av dobbeltspor til Åkervika på Dovrebanen innen 2026.

å fullføre utbygging av Østfoldbanen til Seut ved Fredrikstad i 2027.

å fullføre Ringeriksbanen med idriftsettelse i 2028.

– Dette er vårt anbefaling. Men det er politikerne som avgjør, sa Frimannslund til Aftenposten.

Kan ikke garantere for InterCity

Den som har det endelige ansvaret for prosessen, er samferdselsminister Solvik-Olsen (Frp).

– Skal InterCity-utbyggingen til stå klar i 2024?

– Det viktigste er at vi får et bedre togtilbud på disse byene. Det sier Bane Nor at de tror de skal få til. Å gå fra timesavganger til halvtimesavganger innen de årstallene vi har satt, det skal vi i stor grad får til.

– Jeg tror jeg må stille spørsmålet en gang til; skal InterCity-utbyggingen til Tønsberg, Fredrikstad og Åkervika stå klart i 2024?

– Det er fortsatt vår ambisjon.

– Det er ikke et løfte eller en garanti?

– Garantier skal man sjelden gi. Men vi jobber for at vi skal innfri de politiske vedtakene vi har gjort.

– Sier du at ny kunnskap i det Bane Nor har lagt frem kan føre til at noen av disse strekningene ikke står ferdig til 2024 i motsetning til det du har lovet i blant annet Fredrikstad rett før valget?

– Jeg har sagt kanskje fem ganger at ambisjonene står ved lag, men i alle planer kan det komme uforutsette ting. Det er ingen planer som noen regjering har vedtatt som de kan garantere at blir gjennomført. Men vår ambisjon står ved lag, sier Solvik-Olsen.