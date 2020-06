Smittefrykt gjør at folk avlyser hjemmesykepleie

Cecilie Svensson jobber som hjemmesykepleier i Bærum kommune. Hun er på vei ut i bilen hun bruker når hun skal rundt til eldre i kommunen. Under armen har hun en boks med utstyr som inneholder det vanlige, som en blodtrykksmåler. Men hun har også med seg smittevernutstyr; en frakk, hansker, briller, og munnbind.

– Vil ikke utsette seg for smitte

Jobben har blitt annerledes på grunn av korona-viruset. Flere eldre er redde.

– Det hender den eldre eller den funksjonsnedsatte personen ringer oss og sier de ikke vil ha besøk av oss, fordi de ikke vil utsette seg selv for smitte, sier Svensson.

Over 190.000 personer, de fleste eldre, mottar i dag ulike hjemmetjenester i sitt eget hjem.

Cecilie Svensson er hjemmesykepleier i Bærum. Hun sier noen eldre og deres pårørende i kommunen er redde for å ta i mot besøk på grunn av frykt for smitte. Foto: Tormod Strand / NRK

81 prosent opplever eldre som avlyser

Sykepleierforbundet har spurt sine hjemmesykepleiere om hva de opplever.

Spørsmålet de fikk var om pasienter har avlyst oppdrag i frykt for smitte.

Ja i stor grad, svarte 13 prosent.

68 prosent svarte i noen grad.

– Undersøkelsen beskriver pasienter og pårørendes frykt og redsel for å bli smittet. Jeg tenker også det handler om den uroen som har vært knyttet til om vi har nok smittevernutstyr. Sykepleiere beskriver blant annet pårørende som ikke vil ha sykepleiere inn til sine eldre, fordi de ikke har på seg smittevernutstyr, som munnbind.

Det sier leder i Norsk Sykepleierforbund Lill Sverresdatter Larsen til NRK.

19 prosent svarte at de i liten grad eller ikke i det hele tatt, hadde opplevd at pasienter og brukere avlyste hjemmebesøk på grunn av smittefrykt. Undersøkelsen ble gjennomført 4. til 11. mai. 2688 hjemmesykepleiere svarte i undersøkelsen.

Vil ha landsomfattende tilsyn

Helsetilsynet har nå bestemt seg for å kartlegge situasjonen i de hjemmebaserte tjenestene gjennom et nasjonalt tilsyn.

– Det vi hører er at det er bekymring for situasjonen for dem som bor hjemme. Det er bekymring for kvaliteten, og spørsmålet om at for mange avlyser besøk på grunn av smittefrykt, sier assisterende direktør i Helsetilsynet Heidi Merete Rudi til NRK.

Hun sier de er bekymret, fordi dette kan redusere helsen til dem som mottar disse tjenestene.

– Det kan utvikle seg sykdom, eller at symptomer på forverring ikke oppdages, sier Rudi til NRK.